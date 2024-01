Bigote 'Arrocet': "Las Campos me dan lo mismo; han hablado muy mal de mí diciendo que soy lo peor que le pasó a su madre"

Después de meses convulsos por sus declaraciones cruzadas con las hijas de María Teresa Campos, Edmundo 'Bigote' Arrocet dejaba las puertas abiertas a una reconciliación hace tan solo una semana, asegurando que si se encontraba con alguna de ellas no tendría problema en saludarlas.

Pero el humorista ha salido de nuevo al paso de las muchas declaraciones que han hecho Terelu, y en particular, Carmen Borrego, sobre él para mostrar su malestar.

"Me dan los mismo" ha dicho refiriéndose a ellas en su último viaje a España. Ha recordado para explicar su enfado que son las Campos las que han hablado mal de él: "Se han portado muy mal conmigo y han hablado mal de mí. Han dicho que lo peor que le ha ocurrido a Teresa he sido yo en su vida. Y claro, el que vivió con Teresita (como la llamaba él cariñosamente) soy yo".

Seis años estuvieron viviendo juntos el humorista y la periodista Carlos Alvarez / GETTY IMAGES

Señala Arrocet que lo único que él dijo en el momento de morir María Teresa, en septiembre pasado, es que sus hijas veían poco a su madre cuando él y la periodista vivían juntos en la casa de ella en El Escorial.

"Es lo único que he dicho, que venían poco, pero porque tendrían cosas que hacer. Es como si mi hijo me dice que nos hemos visto poco, pues tendrá razón, se está cuando uno puede y cuando no...".

Bigote niega que piense hablar de la familia Campos para beneficiarse económicamente y dice que está en España para una entrevista por su trabajo. Rechaza de plano las afirmaciones de las hermanas, insinuando que estuvo con su madre para hacerse famoso.

"Yo llevo 50 años trabajando, y en España también. Ellas no habían ni nacido. Decir que estaba con su madre para ser conocido...".