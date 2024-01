Scholz, sobre el auge de la ultraderecha: "El genio ha salido de la botella"

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, afirmó este miércoles en referencia al auge de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) que "el genio ha salido de la botella". Scholz expresó el convencimiento de que es posible "convencer" a muchos de sus votantes a través de una política que ponga al país "en la senda correcta", por ejemplo, tomando medidas para reducir la migración irregular, argumentó.

"Aquí ha pasado más tarde que en otros países, pero ahora nos vemos obligados a establecer que el genio ha salido de la botella", explicó Scholz en una entrevista con el semanario Die Zeit, en un momento en que las encuestas sitúan a la AfD como segunda fuerza política con una intención de voto de más del 20%.

"El fenómeno puede verse a nivel de toda Europa", matizó Scholz, que lo achacó a una pérdida de confianza de los ciudadanos en un tiempo de "inquietud" generalizada y "grandes cambios". Señaló, también, que "en España solo se consiguió con esfuerzo evitar una coalición del partido conservador y de populistas de derechas". Hizo, a su vez, alusión a la situación en otros países como Suecia, Países Bajos, Bélgica, Francia, Portugal e Italia.

Apoyo a la AfD

Entre los motivos de apoyo a la AfD, el canciller mencionó la existencia de personas que realmente comparten ideas "extremistas". Un ejemplo es la intención de expulsar del país a 20 millones de ciudadanos alemanes, en referencia a los vínculos recientemente destapados del partido con un plan de extremistas de derechas para echar de Alemania a todas las personas de origen extranjero. Otras causas son el desacuerdo con el apoyo del Gobierno a Ucrania y con la lucha contra el cambio climático, dijo Scholz.

Además, el canciller asumió la "responsabilidad" por el descontento de buena parte de la población con el Ejecutivo de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales. "Por desgracia, pocas veces hemos logrado tomar decisiones importantes sin largas confrontaciones públicas. Eso se nos puede achacar a nosotros y es algo que me hubiera gustado evitar", señaló, en un ejercicio de autocrítica.

No obstante, defendió la decisión de recortar el subsidio al diésel agrario que ha causado multitudinarias protestas por todo el país, en base a la necesidad de avanzar en la transición verde. Alcanzar ese objetivo es algo que "se puede hacer, pero no sin conflictos", indicó y remarcó que "la política no es para personas cobardes".

Finalmente, calificó de "cuento" los rumores sobre un posible plan para plantear una cuestión de confianza en el Parlamento o incluso ceder el testigo como canciller debido al desplome de su popularidad.