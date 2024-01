Tom Holland se derrite de amor por Zendaya y deja claro que no hay ruptura con un significativo mensaje en redes

Tom Holland ha terminado con los rumores de ruptura con Zendaya de la mejor manera: mostrando su amor por ella. Ambos actores forman una de las parejas más queridas de Hollywood, no obstante, muchos aseguraban que su romance podría haber terminado.

Nada más lejos de la realidad, puesto que aunque siempre se han mantenido muy discretos en lo relativo a su vida personal, están más enamorados que nunca. Y así lo ha querido demostrar el actor que da vida a Spider-Man.

Esta misma semana, Zendaya hacía una de sus apariciones estelares sobre la alfombra roja de la Fashion Week de París, donde sorprendía con uno de los looks tendencia de la temporada, el corte medusa.

Zendaya en la Fashion Week de París. @tomholland2013(INSTAGRAM)

Además, iba vestida con un impresionante vestido negro ceñido a la cintura muy original. La actriz se hizo rápidamente viral debido a su increíble estilismo y su novio Tom Holland no ha podido evitar reaccionar.

Tom Holland comparte un vídeo de Zendaya. @tomholland2013(INSTAGRAM)

El británico ha compartido dos publicaciones en sus historias de Instagram en las que aparece Zendaya. En la primera, se puede ver una fotografía en blanco y negro de la intérprete con llamativo outfit. A la misma también añade tres emoticonos de una carita con los ojos de corazón.

Holland también ha compartido un vídeo del fotógrafo y tiktoker boulgates, que capturó a Zendaya bajando la escalinata del desfile de Schiaparelli. "Esto se ha hecho para mí", bromeaba el actor en el vídeo con un emoji de risa. Todo esto no solo confirma que la pareja no solo no ha terminado su relación, sino que se encuentran en un gran momento.