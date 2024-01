Tom Holland niega su ruptura con Zendaya, a pesar del 'unfollow' masivo de la actriz

Ha sido tan conciso como tajante. A pesar de las habladurías de los últimos días acerca de que habían cortado, los cuales tenían mucho que ver con el último movimiento de Zendaya en su Instagram —un unfollow masivo; ahora no es follower de absolutamente nadie—, Tom Holland ha sido claro: siguen juntos.

El actor de la última saga de Spider-Man, Uncharted o Lo imposible se encontraba este pasado viernes dando un paseo con un amigo en Los Ángeles, de camino a su coche, el cual estaba aparcado muy cerca de donde le estaba esperando un periodista, que aprovechó para hacerle varias preguntas a la estrella.

Para comenzar, quiso saber si eran ciertos los rumores que aseguraban que se estaba preparando para participar en una nueva versión de la trilogía de Regreso al futuro —lo cual no es en absoluto cierto— e inmediatamente después le hizo la pregunta sobre si era cierto que la actriz de Euphoria y Dune y él habían roto.

Holland, muy serio, le contestaba un rotundo "No, absolutamente no", sin dar más detalles. Sin embargo, parece que a muchos fans no les ha parecido suficiente, habida cuenta de que han recordado que la pareja no ha sido fotografiada junta y en público desde hace varios meses.

A todo ello no solo hay que sumarle que Zendaya haya dejado de seguir a todo el mundo en Instagram, amigos y su novio incluidos, sino que al mismo tiempo que Holland estaba con su amigo yendo hacia el coche, Zendaya estaba también en una localidad californiana, Culver City, junto a su hermano Austin.

Es este distanciamiento de cara a los fans el que ha terminado por convencer a parte de sus seguidores de que la más mediática de las parejas de la Generación Z había terminado, si bien es sabido que de por sí son un ambos bastante reservados sobre su vida privada.

Por último, desde el portal de noticias TMZ recuerdan que no solo no hay pruebas de que ya no sigan su romance sino que varias personas cercanas a Tom Holland y Zendaya les han confirmado que pasaron juntos la Nochevieja.