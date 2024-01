Marina Rivers confirma su relación con una promesa del rap español

Marina Rivers atraviesa un momento muy dulce tanto en su vida profesional como personal. La influencer empezó el año repleta de sus exámenes del doble grado de Derecho y Economía, no obstante, ha aprovechado que estos han terminado para hacer un gran viaje.

Bali ha sido el destino elegido por la creadora de contenido, eso sí, no ha volado sola. Marina ha viajado a Indonesia junto a su novio, Robledo, un artista madrileño con el que ha disfrutado de esta escapada romántica. Muchos de sus seguidores ya habían comentado que les habían visto juntos cenando o en un centro comercial. No obstante, hasta ahora, ambos protagonistas no habían confirmado su relación.

Pero eso acaba de cambiar. El cantante ha compartido una publicación que oficializa su relación sentimental con la colaboradora de TardeAR.

El rapero comparte una romántica foto con la 'influencer'. @robledo(INSTAGRAM)

El artista publicaba una imagen en su Instagram en la que aparece junto a la influencer dándose un beso. "Gracias por hacer mi vida más bonita", escribía junto al post.

Asimismo, la joven ha compartido una fotografía en la que se aprecia al rapero tumbado en una cama en lo que podría ser su habitación en Bali. Se desconoce cuánto llevan saliendo, aunque lo que sí que se sabe es que Robledo es un artista de 25 años, con un prometedor futuro por delante en el mundo de la música.

Este se empezó a hacer más conocido en las batallas de gallos propias del rap, aunque su ascenso definitivo tuvo lugar en La Velada del Año. Este evento, organizado por Ibai Llanos, podría haber sido el escenario donde conoció a su actual pareja, ya que la misma participó en la pasada edición.

Marina comparte una imagen de su novio en Bali. @_riverss_(INSTAGRAM)

La última relación sentimental que había tenido Rivers había sido con el streamer Jcorko, con el que estuvo casi un año. La tiktoker anunció la ruptura a través de sus redes sociales: "Mi gente, Jorge y yo lo hemos dejado. Agradezco todo lo que hemos aprendido y compartido juntos. Nos queremos mucho y vamos a ser amigos. Gracias por el apoyo y respeto hacia ambos".