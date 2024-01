Marina Ruiz muestra su nuevo retoque estético: "Solo llevo un día, pero se nota muchísimo"

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa Marina Ruiz ha compartido con sus seguidores el último retoque estético que se ha hecho para darle fin a uno de sus mayores complejos: las ojeras.

A través de su perfil de Instagram, la influencer ha explicado que sus ojeras son muy pronunciadas y oscuras, y se le hacía muy complicado disimularlas con cremas o maquillaje. Por ello, ha decidido ponerse en manos de un profesional y someterse a un retoque.

Después de "tan solo diez minutos" en la clínica, la exparticipante de Pesadilla en el paraíso ha mostrado el resultado. "Esta soy yo con cara de no haber dormido en un mes (pero no, son mis ojeras). Da igual lo que duerma o los productos que use", ha explicado Marina Ruiz mostrando su rostro antes de ponerse en manos del doctor.

'Story' de Instagram de Marina Ruiz. MARINA RUIZ / INSTAGRAM

En su siguiente story ha compartido un vídeo enseñando cómo han quedado sus ojeras después de pasar por la clínica. "Esto está ya más relleno y solamente llevo un día, pero es que se nota muchísimo, ¡es muy fuerte!", ha comentado la influencer.

'Story' de Instagram de Marina Ruiz. MARINA RUIZ / INSTAGRAM

Durante unos días, Marina Ruiz tendrá una pequeñas marcas debido a la inyección de ácido hialurónico a la que se ha sometido. Los efectos del tratamiento le durarán entre uno y dos años debido a que es una zona de escasa movilidad.

"Ya no parece que haya estado de after durante tres días, sino que ahora tengo cara de persona que duerme y descansa", ha añadido la novia de Omar Sánchez, que se ha mostrado muy contenta y satisfecha con el resultado.