Sandra Férriz rompe su silencio y habla sobre la infidelidad de Tania Medina a Alejandro Nieto con Darío Sellés

Tania Medina se ha convertido recientemente en una de las personas más buscadas por las redes sociales a raíz del rumor que asegura que le habría sido infiel a Alejandro Nieto. Por ello, en el último programa de En todas las salsas, uno de sus colaboradores, Josué Bernal, ha querido dar más datos y aclarar algunos detalles.

Según aseguró en mtmad, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones le habría sido infiel a su pareja con Dario Sellés, una noticia que Sandra Férriz no ha tardado en responder. Y es que, aunque en un primer momento la influencer "no quería contar esto", finalmente no ha podido seguir manteniéndose en silencio.

Según ha explicado en el espacio de Mediaset, ella tenía constancia de estos datos desde hacía "mucho tiempo", pero que hasta el momento había prefiero no hablar sobre el tema para evitar problemas. Algo que ya no aguanta más, por lo que ha decidido quitarse la "espina que tiene" y sincerarse con todos sus seguidores.

"Aprovechó un momento de debilidad en mi relación", ha asegurado la joven. Y es que, si bien durante su estancia en República Dominicana Tania Medina fue todo un apoyo para ella, con el paso del tiempo su amistad se convirtió en una decepción. Como a´si ha asegurado, su actitud fue "poco ética" por tratar de "tener algo más de una noche".

Ella sabía lo que había pasado, pero nunca lo había contado por respetar a Darío Sellés. De hecho, ni ella ni Tania se siguen en redes sociales, demostrando la nula reacción que hay entre ambas. Según Sandra, Tania Intentó "tener algo más de una noche con Darío", en una discoteca de Madrid, y por ello dejaron de hablarse.