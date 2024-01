Naomi Asensi responde a Laura Bozzo: "La que no tiene que hablar de otros para brillar se ha tirado medio pódcast hablando de mí"

Naomi Asensi no ha podido seguir callándose por más tiempo y ha respondido a Laura Bozzo. La relación entre la que se alzara con el premio de GH VIP y la finalista es cada vez peor y así lo ha demostrado la valenciana con sus últimas declaraciones. La joven está cansada de aguantar las pullas y por ello ha puesto punto y final al conflicto.

La exnovia de Adrián Blanch ha mostrado en su perfil de Instagram con llamadas y mensajes todo lo que ha estado sufriendo en silencio. Como así ha compartido con su canal de difusión, la peruana tiene una "doble cara" muy distinta a la que ha mostrado a todos sus fans.

Tras escuchar las palabras que Bozzo le dedicó en el pódcast For Fans de Joao y Carmen Alcayde, Naomi ha estallado. "La que no tiene que hablar de otros para brillar se ha tirado medio pódcast hablando de mí", ha asegurado muy cabreada tras escuchar sus palabras. Y es que, si de algo ha presumido la peruana, es de que no necesitaba hablar mal de nadie para poder destacar.

Naomi responde a Laura Bozzo. naomisuperasensi / INSTAGRAM

"Nada más salir (de la grabación) me manda un audio diciéndome que se mete conmigo por rating", ha asegurado Naomi. El rating es un término usado en redes sociales usado para hablar de las técnicas para aumentar el número de espectadores. Por ello, la que se dijera a conocer en La isla de las tentaciones no dudaba en añadir con un tono mordaz que Laura es "la real".

"Me acaba de llamar diciendo que es show. Evidentemente, ni la he escuchado y he colgado. Ahí tienen a la 'real'. De verdad, paso", ha sentenciado muy cansada de la manera en la que Laura le trata de cara al público. De esta manera queda más que evidente la nula relación que hay entre ellas desde el fin del reality.