El fiscal general defiende su independencia en su toma de posesión: "No pretendo ser un comentarista de la actualidad política"

Álvaro García Ortiz ha reiterado este miércoles en su discurso de toma de posesión el mensaje que trasladó desde el Congreso en el mes de diciembre: no quiere convertirse en un "opinador" de la actualidad jurídico-política. El recién renovado fiscal general del Estado ha construido toda su intervención partiendo de su intención de fortalecer la independencia de la Fiscalía y alejar a la institución de las polémicas y asuntos de actualidad.

"Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad. No pretendo ser un comentarista de la actualidad política o judicial", ha destacado desde la sede de la Fiscalía General del Estado.