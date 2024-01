Los especialistas en educación lo saben muy bien: "En general, se aprende a leer hasta los 9 años y después se aprende leyendo".

Un niño puede saber leer, pero también no saber lo que lee. Es decir, puede que su comprensión lectora sea muy deficiente. Si esto es así, este niño no va a poder seguir su escolarización con fluidez, y no solo su formación.

Una buena educación es la mejor herramienta para conseguir una sociedad lo más justa posible al garantizar que, como mínimo, todos los ciudadanos puedan tener los mismos conocimientos básicos.

Como es más que sabido y comentado, España no figura entre los países que mejores resultados en educación obtiene. Solo hay que tener en cuenta que en este país se han hecho ocho leyes de educación desde 1980. Sí, ¡ocho!

¿Qué conclusión podemos sacar de esta realidad? Que las leyes, en general, no se han hecho para mejorar el sistema educativo español, sino que obedecen a la correlación de fuerzas que haya y que, además, convierten las escuelas en campos de batalla partidista e ideológico. Y así nos va.

Y luego están las modas, los padres y la sobreprotección de los hijos. Parece que ya haya poca gente que entienda que la vida está más llena de noes que de síes. Entonces, si tú educas a tu hijo evitando "noes" porque algún gurú del fracaso te ha dicho que no hay que frustrarles, le estás haciendo mucho daño. Es como cuando se quitaron las notas y se cambiaron por tonterías como, por ejemplo, "necesita mejorar".

El maestro es una autoridad, una autoridad académica, y como tal se la respeta. No es un amigo. Lo tienen que respetar los alumnos y los padres.

Un sistema educativo es más o menos equitativo en función de en qué medida es capaz de lograr que el rendimiento de sus escolares dependa más de sus capacidades que de sus circunstancias. Con muy pocas excepciones, díganme, de verdad, si esto es así en España. ¿Lo es?