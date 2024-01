El BEI de Calviño invertirá 225 millones en España para renovar trenes de alta velocidad y mercancías

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) prestará 225 millones de euros a España para financiar la modernización de trenes de alta velocidad y mercancías. Así lo comunicó el banco público europeo el pasado lunes en la que es una de las primeras operaciones que se cierran bajo el mandato de Nadia Calviño —ex vicepresidenta primera y ministra de Economía de España— que ocupa la presidencia del BEI desde el 1 de enero.

El acuerdo quedó rubricado el lunes tras la firma del presidente de Renfe, Raúl Blanco, y el director de Operaciones del BEI para España y Portugal, Gilles Badot. No obstante, se trata de un proyecto que ya se firmó a finales de 2023, pero que no se ha rubricado hasta ahora. Fuentes del BEI trasladan a 20minutos que los proyectos que se están refrendando desde que Calviño es presidenta son todavía proyectos que empezaron a gestarse en 2023 e incluso años más tarde. No en vano, la ex vicepresidenta no lleva todavía ni un mes en el cargo.

El BEI aportará 225 millones como palanca para una operación que ascenderá hasta los 472 millones de euros en total, según ha informado el organismo. De la aportación del banco, 125 millones se destinarán a renovar la flota de alta velocidad para la compra de 26 locomotoras y la transformación de 156 vagones en un total de 13 trenes de alta velocidad de la red de ancho variable.

Además, el banco público con sede en Luxemburgo prestará 100 millones para financiar proyectos en la red de mercancías. Estos fondos se destinarán a comprar 24 locomotoras eléctricas, vagones para servicios intermodales y la implementación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (conocido como ERTMS, por sus siglas en inglés) en algunas locomotoras actuales, así como medidas para reducir el ruido de 2.900 vagones.

La operación es una de las primeras que se cierran con Calviño como presidenta, pero no es la primera ni en España ni en el resto de Europa. Desde que la exministra tomó posesión el BEI ha rubricado acuerdos con Grecia, Bulgaria, Polonia, Suecia, Alemania o Francia. De hecho, el pasado 19 de enero ya anunció un acuerdo de garantías con CaixaBank para ayudar a la entidad financiera a captar 150 millones de euros en nueva financiación para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en el país.

Gestionar 20.000 millones para las CCAA

El BEI juega una papel muy importante en la financiación de la transición ecológica, la reconstrucción de Ucrania o la transformación digital. En el caso de España, la entidad financió proyectos por un monto total de 9.961 millones de euros en 2022.

Además, al banco público europeo se le ha encomendado gestionar 20.000 millones de euros en préstamos con cargo a los fondos europeos de recuperación para financiar proyectos de inversión sostenible en las comunidades autónomas. El BEI actuará de palanca para atraer a empresas privadas y públicas del sector autonómico para inversiones en apartados como vivienda social y asequible, regeneración urbana, transporte sostenible, competitividad o investigación.