Penélope Cruz, sobre la fama: "No me privo de hacer nada, como ir al supermercado, a las clases de mis hijos o de hacer excursiones"

Penélope Cruz es una de las actrices más destacadas y conocidas tanto en nuestro país como a nivel internacional. La actriz ha rodado más de 60 películas, tiene un Oscar y tres premios Goya. Y aun así, está decidida a seguir haciendo historia dentro del mundo de la interpretación. Ahora, se encuentra inmersa en multitud de proyectos profesionales, entre los que se encuentra el estreno de la nueva película de la que será protagonista, Ferrari.

La intérprete, que es muy polifacética, también ha trabajado en numerosas ocasiones como modelo, siendo la imagen de multitud de marcas y portadas de revista. Ahora, la actriz, vuelve a ser la protagonista de la nueva edición de Vogue España, revista a la que ha concedido una entrevista.

A pesar de su fama, Penélope, tal y como hace el propio Almodóvar, "no deja de salir a hacer sus cosas": "No me privo de hacer nada, de ir al supermercado, a las clases de mis hijos, de hacer excursiones. Esas cosas que te hacen sentir que puedes tener una vida más o menos normal".

Penélope Cruz posa para 'Vogue España'. Ned Rogers

La actriz se ha metido en la piel de Laura Ferrari, la esposa del magnate del automovilismo Enzo Ferrari, un papel complicado, pero que cuenta la historia real de la italiana. "Era muy complicada y la gente le tenía miedo. Pero luego descubres que era una mujer que había vivido cosas horribles y que tenía tanta pena que quizá lo único que le mantuvo viva fue poder seguir trabajando en la compañía", confiesa la madrileña a la revista.

No obstante, este no ha sido el personaje más difícil que ha hecho, ya que, tal y como asegura, "tenía mucha más presión con Donatella (Versace), porque "es muy conocida y todo el mundo sabe cómo camina, cómo habla y cómo se mueve".

Para este nuevo papel, Cruz ha trabajado, leído y estudiado mucho: "Estuve en el cementerio, en el apartamento de ella, en su dormitorio y sentí la tristeza que había en ese lugar. Pero no es un proceso de sustitución, de imaginarte a ti mismo en esa situación, porque creo que eso es más un truco que además el público casi siempre puede detectar". No obstante, para ella, "interpretar es otra cosa, es ponerse al servicio de esa persona que ha vivido esa serie de experiencias".

Asimismo, la intérprete no se sincera sobre la larga lista de abusos sexuales cometidos en el mundo del cine, aunque afortunadamente a ella no "le ha llegado a pasar nada grave". Eso sí, ha visto cosas que a día de hoy "no se permitirían en reuniones, en lecturas de guion, en castings, en rodajes". Si bien, considera que "no todo" está resuelto "en términos de igualdad, de respeto y de inclusión. Todavía queda mucho camino en nuestra industria y en todas".

Penélope también ha hablado sobre el reto que supone saber gestionar las redes sociales en la actualidad: "Los adolescentes tienen que enfrentarse a un monstruo que antes no existía".

Ahora, la madrileña ha dado un paso más en el mundo cinematográfico y está dirigiendo un documental: "Estoy haciendo un documental, llevo como un año trabajando en él y me quedan unos dos más porque es un proyecto bastante complejo".