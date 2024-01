Premios Oscar 2024: ¿cuándo se conocen los nominados y dónde seguir la lectura?

La industria del cine en España tiene una fecha marcada en su calendario: el 23 de enero. Este martes, se harán públicos los nominados para la próxima gala de los Oscar en todas las categorías. Y nuestro país podría llegar a verse representado gracias a cuatro títulos diferentes: La sociedad de la nieve, Robot dreams, Penélope Cruz como secundaria en Ferrari y el cortometraje Extraña forma de vida.

No todas parten con las mismas oportunidades. La sociedad de la nieve fue preseleccionada como mejor película internacional, además de como mejor maquillaje y peinado y mejor banda sonora. Sus opciones no terminan ahí: el largometraje de Bayona podría hacerse con alguna nominación más en las categorías técnicas (Variety la ha introducido en la carrera por los mejores efectos especiales), y no sería descabellado que acabara deslizándose en el selecto club de las diez películas que optan a mejor película, lo que supondría un hito en la historia del cine español.

Fotograma de 'La sociedad de la nieve' Cinemanía

El que Robot dreams, de Berger, fuese nominado a mejor película de animación sería la sorpresa nacional de la gala. Por el momento, el mejor film de animación del año según los premios del Cine Europeo es el candidato menos probable, ya que no fue nominado ni en los Globo de Oro ni en los Critic Choice Awards. Tampoco cuenta con demasiado respaldo la candidatura a mejor corto de Extraña forma de vida, debido a que, como comprobó Almodóvar con La voz humana, los Óscar no suelen premiar en esta categoría a autores consolidados.

Penélope Cruz recorre, como siempre, su propio camino. Que Ferrari, la película por la que se presenta, se haya calado y nadie la tenga en cuenta a estas alturas no implica que Cruz vaya a verse arrastrada por el título de Michael Mann. Cuando nadie la esperaba, la de Alcobendas resucitó: fue nominada a los Satellite Awards, a los SAG y por la NSFC. De forma que nunca se sabe.

Penélope Cruz en el estreno de 'Ferrari'. BELINDA JIAO

¿Cómo ver las nominaciones a los Oscar?

El 23 de enero a las 14:30 hora española se retransmitirán las nominaciones a los Oscar. Estas podrán seguirse a través de la página web de la Academia y en sus respectivas redes sociales (Instagram, TikTok, X y Facebook).

