La española 'Robot Dreams' se alza como Mejor película de animación en los Premios del Cine Europeo EFA 2023

Este sábado se celebró en Berlín la 36 edición de los Premios del Cine Europeo, los European Film Awards (EFA 2023). La Academia de Cine Europeo, como suele ocurrir, había articulado sus nominaciones a rebufo de lo ocurrido en el anterior Festival de Cannes: el año pasado Ruben Östlund ganó el premio a Mejor película con El triángulo de tristeza luego de obtener la Palma de Oro, y así ha ocurrido con Anatomía de una caída tras su sonado triunfo en el certamen francés.

Pero su caso ha sido más espectacular. Justine Triet ha ganado asimismo el premio a Mejor dirección, y este drama judicial también se ha llevado a casa la distinción a Mejor guion y Mejor actriz para Sandra Hüller. Que en estos premios, por cierto, estaba doblemente nominada a Mejor actriz, por Anatomía de una caída y La zona de interés de Jonathan Glazer. Con todo lo cual era esperable el triunfo de Triet, aunque en este caso Francia no haya querido presentar su film como representante para competir por el Oscar a Mejor película internacional: se ha decantado por A fuego lento de Tran Ahn Hùng, presente en varias categorías.

El titular que más nos ha de interesar, por otro lado, ha sido la victoria de Robot Dreams. Esta película española, a cargo de Pablo Berger, se estrenó aquí justo la semana pasada y ha triunfado en la categoría de Mejor película de animación europea, subiendo Berger a recoger el premio para insistir frente al público en que "la animación no es un género". Robot Dreams, basado en una novela gráfica de Sara Varon, bien podría seguir escalando posiciones en los circuitos de premios y, por qué no, llegar a aspirar al Oscar a Mejor película de animación.

Aquí el palmarés completo.

PELÍCULA EUROPEA

Anatomía de una caída de Justine Triet

Fallen Leaves de Aki Kaurismäki

La zona de interés de Jonathan Glazer

Green Border de Agnieszka Holland

Yo capitán de Matteo Garrone

DIRECCIÓN EUROPEA

Justine Triet por Anatomía de una caída

Aki Kaurismäki por Fallen Leaves

Agnieszka Holland por Green Border

Matteo Garrone por Yo, capitán

Jonathan Glazer por La zona de interés

GUION EUROPEO

Justine Triet y Arthur Harari por Anatomía de una caída

Maciej Pisuk, Agnieszka Holland y Gabriela Lazarkiewicz-Sieczko por Green Border

Ilker Çatak y Johannes Duncker por La sala de profesores

Jonathan Glazer por La zona de interés

ACTRIZ EUROPEA

Sandra Hüller por Anatomía de una caída

Eka Chavelishvili por Blackbird Blackbird Blackberry

Alma Pöysti por Fallen Leaves

Mia McKenna-Bruce por How to Have Sex

Leonie Benesch por La sala de profesores

Sandra Hüller por La zona de interés

ACTOR EUROPEO

Mads Mikkelsen por The Promised Land

Thomas Schubert por Afire

Jussi Vatanen por Fallen Leaves

Josh O'Connor por La Chimera

Christian Friedel por La zona de interés

DOCUMENTAL EUROPEO

Smoke Sauna Sisterhood

Apolonia, Apolonia

Motherland

Four Daughters

On the Adamant

REVELACIÓN EUROPEA

How to have sex de Molly Manning Walker

20.000 especies de abejas de Estíbaliz Ferrusola

Safe Place de Juraj Lerotic

The Quiet Migration de Malene Choi

Vincent debe morir de Stéphan Castang

PELÍCULA DE ANIMACIÓN EUROPEA

Robot Dreams de Pablo Berger

Mary y el pastel de coliflor y canela de Enzo D'Alò

¡Linda quiere pollo! de Chiara Malta y Sébastien Laudenbach

El asombroso Mauricio de Toby Genkel y Florian Westermann

White Plastic Sky de Tibor Banocki y Sarolta Szabó

CORTOMETRAJE EUROPEO

Hardly Working de Total Refusal

27 de Flóra Anna Buda

La herida luminosa de Christian Avilés

Flores del otro patio de Jorge Cadena

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.