'La sociedad de la nieve' de Bayona camino a los Oscar, está en la 'shortlist' a mejor película internacional

Después de tres ediciones sin representante española en la categoría de mejor película internacional, con Dolor y gloria de Pedro Almodóvar en la edición de 2020, La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona y producida por Netflix mantiene intactas sus esperanzas de estar entre las cinco finalistas al Oscar a la mejor película internacional, de la misma manera que ya es una de las seis candidatas en este apartado en los Globos de Oro. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood ha revelado este jueves 21 de diciembre la lista corta de los 15 títulos que siguen adelante, y el filme del director barcelonés, que narra la odisea de supervivencia de los integrantes del equipo de rugby uruguayo cuyo avión se estrelló en 1972 en los Andes, ha sueprado el primer corte y es uno de ellos.

Será el martes 23 de enero de 2024 cuando la Academia haga públicas las nominaciones definitivas, y aunque La sociedad de la nieve puede ser una de ellas, lo cierto es que tendrá rivales de altura para hacer hacerse con la dorada estatuilla en la gala de la 98º edición de los Oscar que tendrá lugar el domingo 10 de marzo, como Fallen Leaves del finlandés Aki Kaurismäki, A fuego lento representante de Francia, La zona de interés de Jonathan Glazer por Reino Unido, Yo Capitán de Matteo Garrone por Italia o Perfect Days de Wim Wenders por Japón.

Recordemos que La sociedad de la nieve ha recibido también 13 nominaciones a los premios Goya, solo superada por las 15 de 20.000 especies de abejas. Y os dejamos con las 15 preseleccionadas al Oscar a la mejor película internacional.

Armenia: Amerikatsi de Michael Goorjian

Bután: The Monk and the Gun de Pawo Choyning Dorji

Dinamarca: La tierra prometida de Nikolaj Arcel

Finlandia: Fallen Leaves de Aki Kaurismäki

Francia: A fuego lento de Tran Anh Hung

Alemania: Sala de profesores de Ilker Çatak

Islandia: Godland de Hlynur Palmason

Italia: Yo capitán de Matteo Garrone

Japón: Perfect Days de Wim Wenders

México: Tótem de Lila Avilés

Marruecos: The Mother of All Lies de Asmae El Moudir

España: La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona

Túnez: Las cuatro hijas de Kaouther Ben Hania

Ucrania: 20 días en Mariupol de Mstyslav Chernov

Reino Unido: La zona de interés de Jonathan Glazer

