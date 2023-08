'Ferrari': tráiler, fecha de estreno, reparto y sinopsis de la película de Michael Mann con Adam Driver

Ferrari es una de las películas que Michael Mann más ha luchado por sacar adelante: un biopic del piloto de carreras italiano Enzo Ferrari, fundador de la compañía de automóviles a la que dio nombre.

Finalmente, el director de Heat y Miami Vice ha vuelto a ponerse detrás de las cámaras después de Blackhat - Amenaza en la red (2015) y el episodio piloto de Tokyo Vice (2022) para realizar este drama de alto octanaje donde Adam Driver interpreta a Ferrari.

'Ferrari': tráiler

Calentado motores para la presentación de la película en el Festival de Venecia, donde compite por el León de Oro, el primer teaser de Ferrari ha llegado listo para introducirse por tus retinas y darles la vuelta.

'Ferrari': fecha de estreno

Tras su paso por la Mostra, en España tendremos que esperar hasta el año que viene para ver Ferrari en cines. Concretamente, el 9 de febrero de 2024 es cuando tiene previsto su estreno en las salas de nuestro país.

'Ferrari': sinopsis y reparto

Esta película biográfica de Enzo Ferrari lleva más de dos décadas siendo uno de los proyectos soñados de Michael Mann, quien lo ha barajado varias veces como su siguiente película sin lograr ponerlo en marcha. La historia empieza en 1957, cuando Ferrari atraviesa una importante crisis personal y financiera, con la bancarrota acechando a la empresa y su matrimonio en fase de disolución. Entonces, Ferrari decide jugárselo todo a una carrera: la Mille Miglia.

Adam Driver interpreta el rol protagonista de Enzo Ferrari, mientras que Penélope Cruz es su mujer, Laura. Shailene Woodley encarna a su amante, Lina Lardi, en un triángulo amoroso que vertebra el guion escrito por el propio Mann y Troy Kennedy Martin (Un trabajo en Italia, Los violentos de Kelly), inspirado en el libro Enzo Ferrrari - The Man and the Machine, de Brock Yates.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.