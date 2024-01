Veinte días sin Ivo | Misterio sobre el menor desaparecido en el Mar Menor: la familia dice que hay una 'tercera hipótesis' de su paradero

Ivo desapareció en las aguas del Mar Menor, en Murcia, mientras navegaba en canoa con otros dos jóvenes. Estos últimos fueron rescatados, pero él no. Se llama Ivailo 'Ivo' Petrov y tiene 15 años. Han pasado veinte días y pese a que las labores de búsqueda por parte de la Guardia Civil y la Policía no han cesado, se sigue sin tener ninguna nueva noticia del paradero de este joven de 15 años.

El domingo pasado tuvo lugar una nueva jornada de búsqueda, igualmente infructuosa. En el operativo participaron un helicóptero, 15 embarcaciones, 12 motos de agua, varios buzos de la Guardia Civil y un buen grupo de voluntarios.

Era "un día definitivo" le contó uno de los participantes en el dispositivo al periodista Jorge García Badía, de Espejo Público. Y añadía: "Si está aquí, hoy tiene que aparecer". Pero no hubo suerte. No han hallado rastro de la bandolera de Ivo (de color negro y marca Nike), ni de su cartera o su iPhone.

"Quiero la verdad", dice la madre de Ivo

Horas después, Miglena, madre de Ivo, compareció este lunes ante los medios en Los Alcázares (Murcia). "Como madre tengo derecho a saber donde está mi hijo, mi hijo no está y quiero la verdad", dijo entre lágrimas. ¿Cree que aún está vivo? se le preguntó. "No, solo creo que no está en el mar", contestó Miglena. Y luego añadió: "Ni está en el mar ni fue un accidente".

Búsqueda del menor desaparecido tras naufragar en el mar Menor. Guardia Civil

La pregunta que está en boca de todos es si debería de haber aparecido ya el cuerpo de Ivo si realmente se ahogó en el Mar Menor. "El tiempo transcurrido según los expertos forenses nos comentan que sí, debería de haber subido el cuerpo y haberse encontrado", ha declarado el abogado de la familia, Sergio Marco, al programa En boca de todos.

Actualmente, hay un procedimiento judicial abierto y la familia del desaparecido se ha personado como parte perjudicada. "Tenemos conocimiento de que la Guardia Civil tiene como principal hipótesis el accidente y que el cuerpo está en el mar, pero con el tiempo que ha transcurrido estoy seguro de que los investigadores no descartarán otras hipótesis", ha dicho el letrado a La 7 de Murcia.

Solo creo que no está en el mar... ni está en el mar ni fue un accidente", dice la madre

Según Marco, la familia tiene dudas sobre lo que pudo pasar tras la serie de contradicciones en las declaraciones que hicieron los amigos que acompañaban a Ivo cuando tuvo lugar la tragedia. Se ha referido al que tuvo la iniciativa de quedar esa noche y coger un kayak. "Ellos dicen que Ivo era el que quiso salir y hay mensajes que determinan que claramente Ivo no tenía pensado salir de casa esa noche", ha explicado el abogado al programa de televisión de Cuatro.

Vista del Mar Menor, con la isla del Barón al fondo. ARCHIVO

Los mensajes de aquella noche

Los dos jóvenes que se supone estaban con el chaval en el último momento sí fueron rescatados. Se supone que los tres se cayeron del kayak y que sólo ellos dos salieron del agua. Según su versión, fue Ivo quien tomó la iniciativa para robar la canoa y adentrarse en el Mar Menor. Pero los mensajes de WhatsApp que se han conocido sugieren que las cosas fueron distintas.

Espejo Público ha tenido acceso a esa conversación. Fue la que mantuvo Ivo con uno de sus amigos la noche en la que desapareció:

Ivo: Dime, ¿por qué me has llamado?

Amigo: Tienes que venir a casa de Javi

Ivo: No puedo salir ahora, no puedo salir. El 'viejo' me va a pillar

Amigo: Haz todo lo posible para salir

Ivo: Vale

Amigo: Tenemos que hacer cosas, así que no me escribas ahora vale, para luego no contestar hasta 3 horas más tarde

Ivo: Ya me enteré, si me llamas sé para qué es

Amigo: Vale

Ivo: No puedo salir

Amigo: A la una de la madrugada sales y te vienes a casa de Javi

​

Tal vez porque no las tenía todas consigo, durante la madrugada, Ivo le envió a una amiga su ubicación y pantallazos de esta conversación de WhatsApp. Hasta la llamó. Cuenta García Badía que la joven está dispuesta a testificar.

¿Por qué no aparece el cuerpo de Ivo?

Lo cierto es que veinte días después, el cuerpo de Ivo no ha aparecido. ¿Por qué? Hay al menos tres hipótesis. Una, que el cadáver se encuentre encallado en alguna red de pesca perdida o enganchado en los escombros que quedaron de los destrozos ocasionados por una DANA en 2019. Otra, que el cangrejo azul, especie invasora y carroñera, pueda haber devorado el cuerpo del chaval.

La tercera hipótesis es la que barajan en la familia de Ivo. Según esa interpretación, los hechos no habrían ocurrido tal y como han explicado los otros dos jóvenes que sí fueron rescatados y que al parecer estaban con el chico en el momento de su desaparición. De modo que, como dijo la madre en la rueda de prensa, Ivo "no está en el mar".