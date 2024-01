El comunicado de Susana Bianca tras las informaciones de su ruptura con Zeus Montiel: "Nada de esto podrá conmigo"

A tan solo un mes desde que cerraran su etapa en Gran Hermano VIP 8, el reality de Telecinco donde comenzó su historia de amor, Susana Bianca y Zeus Montiel han puesto fin a su relación. "Ha sido él quien ha tomado la decisión y ella lo está pasando muy mal porque está sufriendo en su casa, abandonada", reveló Amor Romeira en Fiesta.

Según Romeira, amiga de la modelo, la ruptura de la ya expareja se habría producido de forma inesperada para Susana, a quien él "dejaba tirada cuando organizaban un viaje". "Ella no se lo esperaba y tiene la esperanza de seguir con él porque no ha pasado nada, estaban mejor que nunca", añadió.

Por su parte, el hijo de Sara Montiel aseguraba que ha tenido un comportamiento escrupuloso con la mujer de la que se enamoró en la casa de Guadalix, si bien, por el momento, no se ha pronunciado directamente sobre la ruptura.

Susana Bianca, a través de su canal de difusión. Primera Parte. SUSANABIANCABERRY / INSTAGRAM

Del mismo modo, Susana, sin entrar a confirmar o desmentir la noticia, ha tomado partido en este aparente enfrentamiento entre ambos a través de su canal de difusión de Instagram, en el que ha manifestado el difícil momento que está atravesando actualmente: "Ya bastante he aguantado una semana y pico".

Un comunicado con el que la influencer tan solo espera desahogarse y hablar largo y tendido de sus emociones, a la vez que pretende acallar los comentarios negativos: "Solo pido que me dejen de preguntar. Por favor, solo pido respeto para ambos e incluso para mi familia y amigos".

Susana Bianca, a través de su canal de difusión. Segunda parte. SUSANABIANCABERRY / INSTAGRAM

Y es que, tal y como ella misma ha señalado, nunca ha dejado de recibir críticas, pues, desde que diese rienda suelta a su amor con Zeus, su relación ha sido siempre puesta en duda. "Como un solo día no publicara algo en mi Instagram ya era que si le había dejado y dado la patada o que si él por fin había abierto los ojos y me había dejado", ha denunciado.

Sin embargo, parece que el hate que recibe constantemente en redes ya no le afecta tanto como antes. "Aprendí a que haga lo que haga ya será siempre así por lo que veo y, aunque me dé rabia, ya está, cosas peores he vivido", ha reflexionado la amiga de Jessica Bueno. Aun así, aunque esté trabajando en su autoestima y, a veces, se ponga su "disfraz y capucha de Superwoman o de Yosana", lo cierto es que no es indestructible: "Ante la vida solo soy carne y huesos con un corazón como el tuyo".

Es por ello por lo que ha decidido tomarse "un respiro" en un proceso en el que contará con la ayuda de un profesional de la salud mental. Asimismo, según ha explicado, en las próximas semanas solo subirá contenido que ya ha grabado previamente. "Nada de esto podrá conmigo, me esforzaré día a día por mejorar, luchar, aprender, amar, trabajar, sonreír y vivir mi vida", ha concluido, dando las gracias a quienes han estado a su lado. "Siempre les estaré agradecida y jamás me olvido de nada, créanme".