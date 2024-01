El actor Jamie Dornan, conocido por sus papeles en 50 sombras de Grey o Belfast, tuvo que ser hospitalizado de urgencia el año pasado después de experimentar los mismos síntomas de un ataque cardíaco en un campo de golf de Portugal.

Según ha revelado en una entrevista con el pódcast The Good, the Bad and the Unexpected de la BBC su buen amigo Gordon Smart, quien también fue trasladado de urgencia al centro hospitalario, el intérprete de 41 años comenzó a padecer los mismos síntomas de un paro cardíaco debido a unas orugas tóxicas.

Smart ha añadido que en un principio tanto él como Dornan pensaron que los repentinos problemas de salud eran el resultado de la noche anterior, en el que habían ingerido bastante alcohol. Sin embargo, y para sorpresa de ambos, los doctores les explicaron que sus síntomas habían sido causados por un encuentro con orugas procesionarias.

Dichas orugas del pino están recubiertas de pelos diminutos urticantes que contienen una toxina termolábil que causa irritaciones dolorosas en la piel, los ojos y la garganta e incluso pueden provocar graves reacciones alérgicas.

Apenas un día después de comenzar sus vacaciones, tal y como rememoró Smart la pesadilla, sintió un "hormigueo en la mano izquierda y un cosquilleo en el brazo izquierdo" que le hizo pensar que era "una señal del inicio de un ataque cardíaco".

"Soy una persona bastante sana, pero una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, te vuelves muy seguro y te acabas convenciendo de que estás sufriendo uno", ha declarado. Tras la atención del equipo médico y de enfermería, Smart fue dado de alta del hospital.

Al regresar al hotel en el que sehospedaban, Smart vio al actor irlandés conectado a un equipo médico. "Y Jamie me dijo: 'Dios mío, Gordon, unos 20 minutos después de que te fueras, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, luego mi pierna derecha y por último me encontré en la parte de atrñas de una ambulancia", ha recordado Smart.

"De todos modos, cuando salió del hospital, los paramédicos le pidieron un selfi, que es lo que realmente quieres cuando te están sacando de la habitación del hospital", bromeó Smart, que ha añadido que una semana después les llamó el médico para explicarles que sus síntomas bien podrían haber sido producidos por los tóxicos insectos.

"Y resulta que hay estas orugas en los campos de golf del sur de Portugal que han matado varios perros y provocado infartos a hombres de 40 años", ha compartido. "Nos habíamos topado con orugas procesionarias peludas y en realidad tuvimos mucha suerte de salir con vida de esa", ha agregado, antes de finalizar: "Así que esa es mi historia. La buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína ni una resaca, sino una oruga venenosa".