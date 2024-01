Josh Radnor, protagonista de 'Cómo conocí a vuestra madre', se casa con su novia, Jordana Jacobs

Aunque sea un cliché, así es como se casó con su novia. El actor y director Josh Radnor, conocido por su papel protagonista en la serie Cómo conocí a vuestra madre, se ha casado con su pareja, Jordana Jacobs, el pasado 6 de enero al aire libre y en mitad de una tormenta de nieve en una boda íntima celebrada en el estado de Nueva York.

El intérprete, de 49 años, ha dado a conocer la noticia a través de Instagram publicando varias fotografías del día del enlace. "¡Me he casado! Fue hace dos semanas. Durante una 'ligera' tormenta de nieve", ha bromeado Radnor, que ha añadido que aquel fin de semana fue "increíble, abrumador, lleno de nieve y felicidad".

El actor que encarnase a Ted Mosby ha añadido además un agradecimiento a los 164 invitados —se desconoce si sus compañeros de reparto en la famosa ficción asistieron— que fueron a la celebración por desafiar la temperatura, dado que según The New York Times aquel día hacía -5º, para verle casarse con el amor de su vida, quien es psicóloga clínica y tiene 36 años.

Asimismo, Radnor ampliaba su agardecimiento al lugar que acogió la ceremonia, Cedar Lakes Estate, en Hudson Valley, al equipo fotográfico por las imágenes y la firma Sam Spector por vestirle para la ocasión.Por último, le dedicaba unas palabras a Jacobs: "No me puedo creer la enorme suerte que tengo de poder llamar mi esposa a esta extraordinaria mujer".

Según explican desde el citado medio, ambos leyeron, diez minutos cada uno, sendos monólogos sobre su amor y su relación, la cual comenzó en febrero de 2022, cuando ambos coincideron en un retiro de meditación en el norte del estado de Nueva York, junto a otras 30 personas. Tras la ingesta de hongos psicodélicos, rememoraron ambos, se dieron cuenta de que la otra persona era "la indicada".

Tras ello, se volvieron inseparables. "Estábamos constantemente en contacto, compartíamos cosas que habíamos escrito y hecho, desde pensamientos a sentimientos e ideas", ha declarado el actor para el mencionado diario.

Finalmente, Josh se mudó a Brooklyn desde su residencia de Los Ángeles, dado que era en Nueva York donde se encuentra la clínica y la familia de su ahora esposa. El actor y Jacobs se comprometieron en 2023 después de otro retiro para meditar en Joshua Tree, California.

Según han sabido desde The New York Times, Radnor lloró mientras recitaba sus votos a Jacobs. "Miro el infinito de tus ojos verdes y sé que el hecho de que no me haya casado hasta ahora no se debe a que hubiese algo roto dentro de mí: la verdad es que no me había casado hasta ahora porque te estaba esperando", dijo el actor.