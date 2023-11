El guiño a los fans de 'Cómo conocí a vuestra madre': Josh Radnor (Ted Mosby) al fin se encuentra con su hijo en la ficción

Los fans de Cómo conocí a vuestra madre recordarán que todos los capítulos contaban con escenas de Luke (David Henrie) y Penny (Lyndsy Fonseca) sentados en el sofá mientras el Ted Mosby del año 2030 les contaba toda su historia. Era esta la razón de ser de la serie, un padre narrando a sus hijos cómo había conocido a la persona con la que logró formar una familia.

Pues bien, aunque esto era un recurso habitual para la narrativa, nunca se llegó a producir un encuentro real entre los dos jóvenes actores y algunos de los miembros del reparto principal. Al menos hasta ahora, ya que David Henrie ha coincidido con Josh Radnor (Ted Mosby) por primera vez en casi 20 años. Ambos compartieron el encuentro en sus redes sociales, para alegría de los fans que celebraron este bonito recuerdo al ver juntos a padre e hijo.

"Encontré a mi padre. Por fin", escribió en Instagram el actor, también conocido por encarnar a Justin Russo en Los magos de Waverly Place. Los dos intérpretes compartieron la misma foto, aunque Radnor eligió un fragmento de la canción Father and Son, de Cat Stevens, para acompañar a la publicación. Los seguidores de la serie pronto llenaron las redes de comentarios, algunos de ellos con bromas sobre el encuentro: "David, por experiencia, por favor no dejes que te siente para otra historia a menos que dispongas de otros nueve años".

En todo el tiempo que Cómo conocía a vuestra madre estuvo en emisión, desde 2005 hasta 2014, Henrie y Fonseca no compartieron minutos de pantalla con el reparto principal, puesto que sus escenas tenían lugar en el futuro. Aunque Ted Mosby les contaba la historia, no era Radnor quien hablaba delante suya con la voz en off, sino el difunto Bob Saget.

En 2024 se cumplirán diez años del final de la serie. En toda esta década hemos asistido a algunas reuniones, como las de Josh Radnor junto a Alyson Hannigan (Lily) o con Cobie Smulders (Robin). Ahora, el mismo actor que dio vida a Ted Mosby finalmente conoce a su hijo en la ficción gracias a este bonito encuentro con David Henrie que seguro alegrará a los fans.

La reconciliación con Ted Mosby

Durante los años posteriores a la finalización de Cómo conocí a vuestra madre, Josh Radnor renegó en varias ocasiones de Ted Mosby, su personaje en la serie. El actor reconoció que sentía apatía por él, ya que mucha gente lo encasillaba en este papel mientras intentaba mirar hacia delante y hacerse un hueco como director de cine.

Esto cambió en abril de este año, en el que el intérprete reconoció haberse reconciliado con Ted gracias a asimilar lo mucho que ha significado la serie para millones de personas y la felicidad que trajo a mucha gente, incluso a él mismo. Por eso, aunque Radnor sigue con sus trabajos en Hollywood, ahora vuelve a sacar pecho de su pasado como protagonista de una de las mejores sitcoms en la historia de la televisión.

