Masi habla de su papel en la Posgala de 'OT 2023': "Tengo momentos de pasarlo muy mal"

Masi Rodríguez ha sido la última invitada de La pija y la quinqui, pódcast al que ha acudido hablar de su experiencia como presentadora de la Posgala de OT 2023.

La actriz malagueña es la encargada de repasar la semana con los concursantes después de despedir al expulsado del día y descubrir quiénes serán los próximos nominados.

Un papel por el que ha "sentido odio" en redes sociales y por el que, a pesar de que lo disfruta, tiene "momentos de pasarlo muy mal". Por eso, ha confesado que ha decidido dejar de leer los comentarios de Twitter.

"Yo tengo un papelón", ha reconocido a los presentadores, recordando su primera gala: "Empecé de una manera muy potente, despidiendo a Suzete, que estaba muy afectada"

"Yo intentaba hablar con una persona que no quería hablar y tuve un monólogo con una pobre chica que miraba hacia abajo. Eso fue mi primera cosa en OT", ha comentado: "Ya era difícil de por sí porque era mi primera vez en el programa"

También ha reconocido que esa primera Posgala fue "muy rara y muy tensa": "Hemos cambiado cosas desde entonces, viendo lo que funciona y lo que no".

Aun así, hay mucha gente que ha dirigido su frustración con la eliminación del Chat hacia Masi. "Yo he recibido mucha mierda y después de la primera Posgala he decidido que no voy a mirar Twitter hasta que se acabe el programa", ha revelado.