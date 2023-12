Suzete abandona, entre lágrimas, 'OT 2023' y muchos critican el incómodo momento de la posgala: "Te regalamos... un móvil"

Este lunes, los seguidores de Operación Triunfo 2023 descubrieron quién se convertiría, finalmente, en el primer expulsado de la edición. Tras las actuaciones de los 16 concursantes y de los artistas invitados de la Gala 2, Abraham Mateo y Vicco, Chenoa dio a conocer el veredicto de la audiencia, la cual, con el 54, 1% de los votos, decidió salvar a Lucas frente a la otra nominada, Suzete.

Y es que, aunque la de Santo Tomé y Príncipe demostró ser una de las voces más potentes del talent mientras interpretaba A song for you de Leon Russel, acompañada por Manu Guix al piano, parece que su desempeño hasta ese momento no terminó de conquistar al público, quien prefirió la versión del uruguayo, que cantó Dígale, de David Bisbal.

De esta forma, Chenoa le pidió a Suzete que saliera del plató para que, tan solo unos minutos después, regresara al mismo lugar durante la denominada 'posgala' y, así, tener su primera entrevista tras haber sido expulsada de la Academia. Fue en este punto de la emisión en el que los espectadores no dudaron en criticar a través de redes sociales el enfoque y el tratamiento que recibió la todavía conmocionada cantante.

Desde que se anunciara que la 'posgala' sería el formato que sustituiría a los aclamados OTChats, hubo varios usuarios que se mostraron escépticos ante la idea de que los concursantes estuviesen frente al público debido a la tensión que ya de por sí viven durante las galas. Ahora, después de que Suzete, entre lágrimas, se mostrase reacia a decir nada tras su expulsión, este argumento cobra aún más sentido.

"Qué vergüenza estoy sintiendo con la posgala", comentaba un internauta a través de X (Twitter). Y es que, debido a las breves e incómodas respuestas de la cantante durante la entrevista, la presentadora de la posgala, Masi, se veía forzada a "rellenar los huecos" con el afán de que el ritmo y los ánimos no decayesen.

Sin embargo, en un momento tan delicado a nivel emocional, esta actitud distendida puede generar cierto rechazo en los espectadores. "Suzete expulsada y la presentadora diciéndole que esta semana ha estado contenta en la academia. Hija, que ha sido la primera expulsada y está hundida", comenta un usuario a través de X (Twitter).

A pesar de que fueron tan solo los primeros minutos de la gala, también hubo espacio para una escena surrealista en la que Suzete, a punto de despedirse definitivamente, recibe, al borde del llanto, un inesperado regalo por parte de Noemí Galera que resulta ser una estrategia de product placement. "No sé si la mejor forma de anunciar un teléfono es regalándoselo a una persona al borde del llanto", escribe un usuario.

Ante esta dantesca escena que ha hecho saltar las alarmas, muchos espectadores consideran que no debería volver a repetirse en las próximas galas este tipo de entrevistas con el expulsado frente a miles de personas: "Le tienen que dar una vuelta... Lo que molaba era la vuelta a la academia y la fiesta que se montaban allí cómodos y sin público", comenta un internauta.