Los peatones representan casi la mitad de las víctimas mortales en los accidentes de tráfico de Barcelona

El año pasado 20 personas perdieron la vida en siniestros viarios en Barcelona, un dato inferior respecto al 2022. Nueve de ellas eran peatones, lo que significa que este colectivo representa el 45% de las víctimas mortales tras accidentes en la ciudad.

Entre las causas que originan estos incidentes, hay dos que destacan: desobedecer a los semáforos y cruzar la carretera por donde no toca. En concreto y según las cifras facilitados por la Guardia Urbana, durante 2023 hubo 175 siniestros ocasionados por no hacer caso a los semáforos. Mientras que, en el caso de peatones que cruzaron la carretera por un paso no habilitado, el número de incidentes fue de 144.

El segundo colectivo más perjudicado en el sistema de movilidad barcelonés son los conductores de motos, que representan el 40% de las víctimas mortales en el balance de siniestralidad de 2023 con ocho fallecidos.

Son datos que ha dado a conocer este lunes el Ayuntamiento de Barcelona en la presentación del Balance de Siniestralidad durante 2023. Según el consistorio, en los últimos 12 meses ha habido 6.857 sinestros, lo que representa una reducción de casi el 5% respecto al año anterior.

En cuanto a los heridos, las cifras señalan que también se ha conseguido rebajar el número un 3,11%. No obstante, tras un cambio en el operativo del procedimiento de siniestros de tráfico de la Guardia Urbana, los heridos graves han aumentado más de un 30%. En este último grupo, se han triplicado los heridos graves que iban en bicicleta (26) y los que iban en patinete (11).