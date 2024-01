Así es Marlene Engelhorn, la millonaria que ha rechazado su herencia y ha pedido más impuestos a los ricos en Davos

La vida, para la gran mayoría, es una carrera de fondo para llegar a fin de mes. Marlene Engelhorn lo sabe. Ella pertenece a ese pequeño grupo de privilegiados que nunca ha tenido que preocuparse por pagar una factura. A sus 31 años es heredera de una de las grandes fortunas del mundo: 4.000 millones de euros de la multinacional química alemana BASF, y está decidida a repartirlos.

Marlene es una firme defensora de la distribución de la riqueza, y a falta de acciones políticas que obliguen a los ricos a pagar más impuestos, ha decidido ser parte de la solución. La semana pasada, sin ir más lejos, se presentó al Foro Davos, la gran cita anual del capitalismo, con su mensaje: 'Tax me now' (Hazme pagar impuestos ahora) y una carta titulada 'Pray to pay more' firmada por más de 250 personas pudientes del planeta que reclaman a los líderes políticos que graven más a los ricos para combatir la desigualdad. Entre otros nombres, también la suscriben el actor Brian Cox, protagonista en la serie Succession y Abigail Disney, heredera de la compañía de animación.

Una Robin Hood desde dentro: activista contra la desigualdad

La joven heredera, que estudió Lengua y Literatura alemana en la Universidad de Viena, de donde procede, forma parte de la iniciativa 'Millionares for Humanity', una organización que aboga por aumentar o crear tasas para los millonarios. Además, trabaja en 'Guerrilla Foundation', que lucha por destruir los sistemas de opresión y desigualdad como el hetero patriarcado, el colonialismo y la supremacía blanca.

Una de las cosas que más sorprendió a Engelhorn tras la muerte de su abuela Traudl Engelhorn, en septiembre de 2022, fue que en Austria el dinero fluyera libremente de una generación a otra sin tasas de por medio: "He heredado una fortuna y con ella un poder, sin haber hecho nunca nada para merecerlo. Y el Estado ni siquiera quiere que pague el impuesto de sucesiones".

Su conciencia de clase y el convencimiento de que "Mucha gente lucha por llegar a fin de mes con un trabajo a tiempo completo, y paga impuestos por cada euro que gana trabajando" la llevaron a rechazar el 90% de su enorme fortuna, quedándose con 27 millones de euros que utiliza para fines benéficos y para crear 'Tax me now' una iniciativa que lucha por igualar la balanza. "Si los políticos no hacen su trabajo y redistribuyen, entonces tendré que redistribuir mi riqueza, yo misma", declaró en un comunicado donde explica cómo piensa llevar a cabo esta complicada tarea.

No cree en la 'buena voluntad' de los ricos

La joven activista defiende soluciones estructurales que no dependan de la buena voluntad de los adinerados. De hecho, es muy crítica con personajes como Bill Gates o Jeff Bezos y MacKenzie Scott, a quienes acusa de practicar el capitalismo filantrópico, enmascarado de 'solidaridad' detrás de una posición muy beneficiaria en el contexto geopolítico.

En mayo del 2022, cuando su abuela aún vivía, explicó su postura a la BBC: "Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo". "Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año", denunciaba.

Repartirá su fortuna entre 50 seleccionados

A modo protesta, Marlene Engelhorn está llevando a cabo una iniciativa en la que, 10.000 habitantes austriacos aleatorios de entre 16 y 50 años han sido elegidos por carta, para formar parte de este experimento, del que, al final, se elegirán 50 personas.

Este grupo, que representará todos los estratos de la sociedad, deberá reunirse en Salsburgo de marzo a junio este año y decidir conjuntamente qué soluciones que sirvan para el desarrollo de la sociedad se puede hacer con el dinero. Marlene no tendrá nada que ver con la decisión, pero esta tendrá que ser unánime.

Eso sí, si los participantes no son capaces de decir cómo usar correctamente los 25 millones de euros, la herencia volverá a Marlene. De momento, ella va a invertir parte en costear el viaje y la residencia de los elegidos, que se estima que serán 1.300 euros por persona y fin de semana de trabajo.