Kim Kardashian y Kanye West se reencuentran en el partido de baloncesto de su hijo

Fue, como indican algunos medios, un reencuentro "incómodo". Kim Kardashian y su exmarido y padre de sus cuatro hijos, Kanye West, mantuvieron un acercamiento este fin de semana, cuando ambos asistieron, para apoyarlo, a un partido de baloncesto en el que jugaba su segundo hijo, Saint, de ocho años.

La expareja, vestían de manera informal y fue bastante fotografiada, se mostró cordial el uno con el otro, si bien mientras interactuaban estaba entre medias de ambos su tercera hija, Chicago, que el pasado 15 de enero cumplió seis años. Sus otros dos hijos, la primogénita North, de 10 años, y el pequeño Psalm, de 4, no parecían estar presentes en el estadio.

Aun así, y a pesar de ser un reencuentro, la fundadora de la marca Skims, de 43 años, no parecía estar especialmente tranquila, sobre todo porque, como recogen desde Page Six, en un momento dado se mantuvo rígida al lado del rapero de 46 años mientras no paraba de enviar mensajes a través de su móvil.

No es de extrañar, de hecho, dado que la empresaria y socialité, que solicitó el divorcio del autor de canciones como Flashing Lights o Gold Digger en febrero de 2021, ha declarado desde entonces que la copaternidad se le puso muy cuesta arriba intentando proteger a sus hijos para que no sean testigos de los polémicos comportamientos de su padre durante los últimos años.

No es solo por los comentarios que comenzó a realizar un año después de su separación, en los que incurrió en antisemitismo —por el que ha grabado un largo mensaje de disculpas recientemente—, machismo o racismo, entre otras cosas, sino también por sus nuevas relaciones, con Julia Fox, que explicó su extraño romance con el músico en un libro, o con su actual esposa, Bianca Censori.

Precisamente por cómo trata a esta última las redes han acusado a Ye de estar lavándole el cerebro en un claro caso, afirman, de maltrato psicológico. El último ejemplo han sido las publicaciones de este pasado fin de semana del músico: imágenes de ella mientras cocina en el que la diseñadora arquitectónica de 29 años de su marca, Yeezy, aparece ataviada solo con una mascara de cuero, botas negras y un atrevido traje de baño.

"Esto es, de verdad, repugnante", ha comentado un usuario. "¿Por qué nadie interviene y ayuda a esta mujer? ¡Aquí no creo que se esté cocinando nada más que su cerebro!", ha dicho otro, al que han respondido: "Ella está atrapada en un peligroso juego psicológico. "Parece tan infeliz y derrotada. Está esclavizada por él. Es muy triste", se puede leer en otro comentario.

También hay quien defiende a Ye y añaden que ella es suficientemente adulta para saber lo que está haciendo —aunque de hecho no es así como funciona el maltrato psicológico— o que, si él la está usando por su cuerpo, ella le está haciendo lo mismo "por su dinero".