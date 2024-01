Pepe Navarro se desmarca del caso de Bertín Osborne y lanza un dardo a Ivonne Reyes

El presentador Pepe Navarro ha tratado de distanciarse del caso de la reciente paternidad de Bertín Osborne, que aunque ha asegurado que no quiere ejercer de padre del hijo que acaba de tener junto a Gabriela Guillén, se hará las pruebas pertinentes que confirmen que el hijo es suyo. De hecho, la propia Guillén ha confirmado en el programa ¡De viernes! que ya ha iniciado los trámites para ello. Por su parte, Pepe Navarro ha asegurado en declaraciones a los medios que su situación con Ivonne Reyes es muy diferente de la del cantante.

"No sé nada de la situación de Bertín, yo sé la mía, que no es mi hijo, con lo cual no tiene nada que ver, son cosas distintas. Yo no puedo hablar de eso porque conozco las situaciones", se ha justificado Navarro ante la comparación de su caso con el de Bertín Osborne.

El presentador ha aprovechado las preguntas de la prensa para cargar contra Ivonne Reyes, con quien ha protagonizado una dura batalla en los tribunales por la paternidad del hijo de la presentadora venezolana.

"Yo puedo hablar de lo mío y lo mío es que esta señora, Ivonne Reyes, miente. Es duro llevar en la vida una mentira tan grande como es la que ella está manteniendo", ha indicado.

Tal y como ha comentado, "las pruebas se han publicado, se han pasado por todos lados y debería rectificar un poquito", ha dicho.

No obstante, se ha mostrado seguro de que esa rectificación por parte de Reyes "no la va a hacer nunca". "Prefiere morirse con la mentira encima antes que reconocerlo y decirle a su hijo quién es su padre", ha concluido.