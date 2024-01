Schwarzenegger vende un reloj no declarado por 270.000 euros en una subasta climática

El actor Arnold Schwarzenegger ha vendido el reloj de pulsera que le obligó a ser retenido este miércoles en el aeropuerto de Munich por 270.000 euros. Los hechos han ocurrido tras una cena en Austria para su organización benéfica, la Iniciativa Climática Schwarzenegger.

Al evento, que ha recaudado 1,31 millones de euros en total, ha asistido el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, junto a muchos otros visionarios de la acción climática y durante su transcurso se han subastado además piezas de arte y joyas únicas, según ha informado la CNN.

"En medio de la lucha en curso contra la contaminación, también soy testigo del progreso que se ha logrado. Hemos recorrido un largo camino. Hoy, mucha gente está aquí para ser parte de la solución", ha dicho Schwarzenegger durante la cena y ha extendido su "agradecimiento a todos los que se han sumado a (su) lucha contra la contaminación".

El actor se enfrenta a un proceso fiscal penal por no declarar el reloj Audemars Piguet a los funcionarios de aduanas en la ciudad de Múnich después de bajar de un vuelo desde Los Ángeles el pasado miércoles. "No declaró ningún producto. Un producto que fue importado de países no pertenecientes a la UE para permanecer en la UE. Y este proceso se aplica a todos", ha afirmado el responsable de prensa del aeropuerto, Thomas Meister.

Meister ha agregado que el exgobernador de California y estrella de Terminator fue liberado y siguió viajando después de permanecer retenido durante más de dos horas. El actor acordó pagar por adelantado los posibles impuestos durante el servicio, pero los agentes no lograron que una máquina de tarjetas de crédito funcionara durante una hora hasta que se dieron por vencidos y lo llevaron a un banco y le pidieron que retirara efectivo de un cajero automático para pagar.

El cajero automático al que lo llevaron tenía un límite demasiado bajo y el banco estaba cerrado. Cuando regresó, un nuevo oficial trajo una nueva máquina de tarjetas de crédito que funcionó.