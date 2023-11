Arnold Schwarzenegger presenta su libro de autoayuda en el que asegura que hacer el Camino de Santiago le cambió la vida

Si por algo es conocido Arnold Schwarzenegger es por su forma física. Y es que, gracias a su faceta como culturista, se hizo famoso y terminó siendo actor e, incluso, gobernador de California. El archiconocido intérprete de películas de acción de Hollywood siempre ha demostrado su marcada musculatura y su saber estar como su seña de identidad.

De hecho, llegó a ser reconocido como el "mejor hombre de acción" por su gran competidor durante su carrera cinematográfica, Sylvester Stallone. Ahora, años después de dejar el mundillo, Arnold sigue entrenándose día a día, como así comparte con todos sus seguidores.

En su cuenta de YouTube, Arnold's Pump Club, sube diariamente contenido sobre hábitos de vida saludable con su grupo de deporte. Así, muestra como va en bicicleta por la ciudad o cómo entrena junto a su hijo, Joseph Baena, con el que comparte tanto gustos como físico.

Además, Schwarzenegger también ha publicado un libro de autoayuda, Be Useful: Seven Tools for Life (que en castellano sería Se útil: Siete herramientas para la vida), en el que da los consejos que a él le han servido para llegar a donde está. Tanto para la vida laboral como personal, el actor enseña sus trucos mientras explica cómo fue su viaje por España.

Desde el primer capítulo, "tener una visión clara", Schwarzenegger narra cómo hacer el Camino de Santiago le cambió la vida. Y es que el actor recomienda salir a caminar para pensar y reflexionar, por lo que esta experiencia es perfecta. De hecho, él mismo conoció a muchas personas por su camino que le ayudaron a ser quien es hoy en día, como lo fue un hombre australiano llamado Jono Lineen, con quien descubrió que no le gustaba su trabajo.

"Más de 300.000 personas de todo el mundo hacen el Camino cada año, y menos de una tercera parte por estrictos motivos religiosos. La inmensa mayoría tiene otros motivos, como Jono, o como los que puedas tener tú. Están buscando inspiración, están intentando hacer un cambio en sus vidas, y qué mejor manera de hacerlo que caminando", explica en su libro.