El extraño caso de una madre primeriza: está embarazada de dos pares de gemelos al mismo tiempo

Una joven primeriza va a ser madre de cuatrillizos en un formato muy peculiar, ya que está embarazada de dos pares de gemelos idénticos al mismo tiempo.

La historia la recoge el Mirror. La australiana Ebony Apps, de 23 años, y su pareja, Jayden, de 21, pensaban inicialmente que estaban esperando gemelos tras una primera exploración.

Sin embargo, en su siguiente escaneo, les reveló que había dos bebés en cada uno de los sacos, lo que significa que Ebony espera dar a luz a cuatro bebés en cuestión de semanas.

La joven de 23 años se mostró totalmente incrédula cuando le dijeron la noticia, tras haber sufrido dos abortos espontáneos antes de este embarazo. "Casi me desmayo cuando descubrimos que eran cuatro y Jayden no tenía palabras. No hay nada que pueda prepararte para esa noticia", dijo.

"Fuimos a nuestra primera ecografía esperando solo un bebé, luego nos dijeron que eran gemelos y luego, en nuestra segunda exploración, nos dijeron que íbamos a tener cuatrillizos, que eran dos pares de gemelos idénticos. Una de las enfermeras de nuestro hospital dijo que nunca había visto a una mujer embarazada de dos pares de gemelos idénticos durante sus 30 años de carrera", prosigue la pronto atareada madre.

Después de superar el shock inicial por la noticia, la joven de 23 años dice que su embarazo de cuatrillizos hasta ahora ha ido bien. Los bebés deberían nacer en junio, sin embargo, debido a la naturaleza del embarazo, tiene programada una cesárea para abril.

"Los embarazos de cuatrillizos son alrededor de uno entre 700.000, y estar embarazada de dos pares de gemelos idénticos es aún más raro", dice Ebony, que afirma que ya se han comprado una casa y un coche más grandes, ya que de un día para otro se van a convertir en familia numerosa.

"En las próximas semanas tendremos nuestra revelación de género y estoy muy emocionada de saber qué vamos a tener. Será bueno saber qué estoy cultivando", concluye la joven.