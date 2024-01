Henar Álvarez anuncia la publicación de su primera novela, 'Ansia'

Henar Álvarez, cómica, presentadora del pódcast Buenismo bien y colaboradora de Estirando el chicle, acaba de anunciar que ha decidido dar un salto al mundo editorial con su primera novela, Ansia.

Un libro de ficción que saldrá a la luz el 6 de marzo junto con la Editorial Planeta y que ya está disponible para preventa. Con más de 600.000 seguidores en Instagram, la noticia ha sido acogida con mucha ilusión.

"Hacía tiempo que no me sentía tan en bragas presentando algo en lo que he trabajado, he volcado todas las cosas que me obsesionan para crear esta trama y deseo muy fuerte que os guste", ha comentado Álvarez al dar la noticia.

"Trata sobre las relaciones de poder, la suerte y el coraje que da creer que tienes razón", ha explicado además, asegurando que "la sexualidad femenina y como se castiga" será otro de los temas centrales del libro.

La creadora, también copresentadora del pódcast Diosas del olimpo, siempre ha reconocido su pasión por la escritura. Por esta razón, comenzó su carrera como guionista y, desde entonces, ha destacado por sus palabras ante los micrófonos.

En sus historias ha comentado que ha estado dos años desarrollando la idea aunque, sobre todo, la ha terminado durante los meses de verano que no tuvo trabajo en los programas en los que participa. También, ha asegurado que no se trata de un relato autobiográfico, ya que se encuentra dentro del género "thriller erótico y filosófico".