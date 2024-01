Henar Álvarez y Judith Tiral, del 'Olimpo de las diosas': "La cultura de la cancelación siempre ha estado en la sociedad"

En la mitología griega, el Monte Olimpo representaba el hogar de los dioses más importantes. Un lugar donde vivían entre fiestas y celebraciones, siempre rodeados de musas. Ahora, Henar Álvarez y Judith Tiral se han autoproclamado las diosas del pódcast y han creado su propio espacio desde dónde intentar arreglar el mundo, recordando la historia para reírse del presente.

Las dos creadoras llevan mucho tiempo triunfando con su discurso. Ambas han llevado siempre el feminismo por bandera y no han podido evitar juntarse para reivindicar el sitio que la mujer ha tenido siempre en la historia desde un espacio de diversión y denuncia.

Aunque una viene de YouTube y la otra de la comedia y la radio, se han encontrado en el mar de los pódcast y han creado el nuevo dúo estrella de Podimo. En su encuentro con el 20minutos, se han deshecho en halagos y han demostrado su gran complicidad.

¿Cómo surge su amistad?HENAR: Nos conocimos porque Judith vino al teatro y luego nos fuimos a tomar algo con las chicas de Estirando el chicle a un bar.



JUDITH: Y yo te dije: 'Soy muy fan', y nos pusimos a charlar así.



H: Luego nos reencontramos en los Premios Ondas del año pasado. Judith me hizo una broma cuando yo le dije que qué me preguntaría si me invitase a su pódcast y me dijo que me pediría mi teléfono. A partir de ahí, volvimos a hablar mazo y ya fue como: '¿Y por qué no hacemos un pódcast juntas? Si seguro que nos va de lujo'.



¿Sus conversaciones en el bar eran así de filosóficas?J: En ese momento quizás todavía no, pero ahora que ya nos conocemos más, sí.



H: Es verdad que nos metemos unas chapas fuertes cuando hablamos por teléfono o por WhatsApp.



J: Henar está todo el tiempo así. Y yo también. Somos siempre 100% así. Mi mejor amigo siempre me dice que estoy hablando y de repente digo: ‘Es que en 1820…’.



Mezclan el humor, la historia y la reivindicación en el programa. ¿Es complicado juntar temas pesados con una actitud más animada?

J: La verdad que no, funciona perfecto.



H: Nos ha fluido muy bien, tenemos compatibilidad de caracteres. Y sí que hablamos de historia, pero también lo mezclamos con muchas reflexiones. Lo importante es el tono y, como somos compatibles, la cosa fluye.



J: Claro, es que aunque estemos hablando de física, como hay mucha química, la cosa funciona. Entre las dos hay mucho humor y todo encaja.

Es como cuando alguien empieza a seguirme, que yo sé que lo hacen por las cosas que cuento de historia, pero pienso de verdad que si hablase de otra cosa me seguirían igual, porque les caigo bien.



H: Yo es que creo que eso es un fenómeno que pasa con los pódcast, que no pasa en la televisión. En la tele lo que funciona es el formato y da igual quién lo presente y en los pódcast, al revés, lo que funciona son las personas y no el formato. Siempre que sea interesante, da un poco igual.



También suelen interesar mucho las entrevistas en este tipo de programas, pero ustedes han decidido no traer invitados, ¿a qué se debe?

H: Bueno, porque tenemos muchísimo que decir, la verdad [risas].



J: Las chapas.



H: Yo creo que nuestro fuerte por separado ya era las cosas que contábamos. Entonces, ¿para qué hacer un programa de entrevistas? Además de que Judith ya tiene uno increíble, y hay un montón que están muy bien. Yo creo que este programa era un hueco que quizás faltaba y a nosotras nos gusta más hacerlo así.



J: De hecho, no hay tanta gente que hable de historia. Hay algunos que lo hacen muy bien, pero a mí siempre me ha parecido que se explica de una manera un poco clasista y con términos que es difícil de seguir. Lo que hacemos Henar y yo está muy masticado, como si estuvieras en un bar. Es fácil de entender.



H: Es que hablamos normal, ¿no? Hay gente que dices: 'Cari, no hagas más derivadas, por favor'.



En mucho de vuestros programas enaltecen a figuras femeninas históricas, pero también habéis criticado a las tradwives, una nueva corriente de mujeres en redes que quiere volver a los años 50. ¿Desde el feminismo se debe criticar a otras mujeres o se debe seguir la idea de dejar hacer lo que cada uno quiera?

H: Nosotras no criticamos a las mujeres. Con este tema en concreto, es un movimiento organizado que busca restar derechos a las mujeres. De hecho, lo que estaba diciendo no era por reírme. Lo estoy diciendo por qué ya consiguieron en los años 70 echar para atrás una ley y hay que estar ojo avizor por lo que pueda pasar. Si no, de normal, yo jamás criticaría a ninguna persona en particular, eso en el bar.



J: Yo pienso que si vas a criticar a alguien que es una figura pública, mejor hazlo en privado.



¿Sienten presión de ser referentes con todo lo que dicen y hacen?J: No, aunque últimamente hay tanta gente que me da más miedo subir historias a Instagram. Es más fácil que se malinterprete y haya malentendidos.



H: Yo a veces siento responsabilidad en algunos momentos y en temas muy específicos porque hay mucha gente que me sigue y se toma en serio lo que digo. Si no, yo no puedo estar pensando en lo que la gente va a pensar de mí ni intentar cumplir las expectativas que tengan.



Alguna vez me han dicho: 'Qué decepción que pienses eso'. Pues ya lo pensaba desde que salí del coño de mi madre, ¿sabes? Yo no he engañado a nadie. Lo siento si creyeron que porque pensaba una cosa, luego iba a seguir todos los checks que quieren que yo piense.



J: Me pasó el otro día que entrevisté a una tarotista y me llegaron mensajes iguales. Era evidente que algún momento haría un programa sobre el tema, porque es interesante saber aunque yo no crea en eso. Si sienten decepción, que lo gestionen ellos.

¿Creen que ayudan a quitar la venda a otras mujeres?

H: Yo es que soy cómica. Lo que hago son comedia y chistes. Otra cosa es que soy una mujer y una persona del siglo en el que vivo y hago chistes de cosas que a mí me interesan y me atraviesan. Siempre he sido una persona curiosa y me interesa la historia, la literatura, el arte, la cultura... Lo primero que busco es que la gente se diviertan y, si además se llevan algo, genial.



Sí que siento que a veces hay gente que me dice: 'Eso no lo sabía', pero eso también pasa cuando hablo con Judith o cuando estoy en el bar con mis compañeras y eso también está bien. Por eso, no es como mi principal objetivo.



J: Henar no se da cuenta, pero es que es muy inteligente y cualquier tema del que habla, no importa lo banal que sea, siempre te ayuda a verlo de una manera diferente a cómo lo están viendo los demás.



H: Qué bonito, tía.



J: Cualquier debate es una estupidez con Henar. Es muy inteligente y todo lo que a mí me llega por sorpresa y tengo que razonar, Henar ya lo ha pensado en su casa en algún momento.



H: Tú también eres muy inteligente tía. Cuando tú cuentas cosas de la historia lo haces a modo de reflexión, de algo que estamos hablando del presente, por eso te viene a cabeza siempre.

¿Tienen miedo a la cultura de la cancelación?

J: Ay, es horrible, pero también pienso que es algo que siempre ha estado en la humanidad. Me parece horrible, detestable y superfalso porque todo el mundo en el bar habla de cosas que son cancelables, pero, al mismo tiempo, ¿cómo vamos a criticar la cultura de la cancelación? Si en el siglo XV ya se hacían quemas públicas. Siempre hemos sido igual de tontos. Antes me daba miedo y ahora siento que no, nunca es real del todo.



H: A mí me da igual. He llegado a la conclusión que forma parte del trabajo. Si te dedicas a esto en algún momento te va a caer un volquete de mierda. Da igual lo que hagas, que no tengas razón o que no sea culpa tuya. Lo único importante es que la gente a tú alrededor tenga claro la realidad y no te dejen con el culo al aire por cuatro gilipollas en Twitter que dicen no sé qué mierda que se les acaba de pasar por la cabeza. Ya está, habrá tres días que eres trending topic en Twitter y luego se pasa.



J: Lo pasas mal tres días y ya está. También creo que cuánto más famoso eres y mejor te va, la gente empieza a odiarte sin sentido.



H: Hombre, claro. Eso es deporte nacional en España. También en internet pasa un fenómeno de mierda en el que la gente se cree que son tus jefes y te dicen eso de: 'Te aupamos y te podemos hundir'. Es un poco perverso, porque evidentemente el público te lo da todo, pero tú has trabajado para llegar hasta ahí.



J: Y es más perverso todavía porque, cuando ellos creen que lo están haciendo todo bien, son como amigos que mandan mensajes bonitos y les coges cariño. Pero, luego, si un amigo falla, le dices que ha metido la pata y ya. No pasa anda. Pero en internet es más exagerado. Te dicen: '¿Cómo has podido? Te dejo de seguir y eres lo peor que ha pasado'.



"Nadie jamás diría que hay muchos programas de televisión"