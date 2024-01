Esty Quesada, 'Soy una pringada', habla sin tapujos de cuánto dinero tiene en el banco: "¿Me vais a venir a robar?"

Esty Quesada, conocida en redes como Soy una pringada, se ha convertido en una de las personalidades más populares de internet en España, gracias al contenido diferente que lleva publicando desde 2015, en el que no tiene ningún reparo en criticar aquello que no le agrada, incluso si se trata de otros influencers.

Atrás quedaron los años en los que la de Barakaldo únicamente compartía videos en YouTube. Y es que, en los últimos, no solo ha participado en varios formatos de televisión -entre ellos, Celebrity Bake Off España, en Prime Video-, y de ficción, como el caso de la película La llamada de Los Javis, sino que también se ha abierto camino en el mundo de los podcast con su propio programa, Special People Club, en Podimo.

Es por ello por lo que, antes de que sus seguidores se pregunten cuánto dinero gana a día de hoy, la influencer ha tomado la determinación de adelantarse revelando cuánto dinero posee en el banco. Con la sinceridad y el sentido del humor que tanto le caracteriza, Esty se ha sincerado este miércoles sobre sus ingresos como creadora de contenido a través de su perfil de Instagram.

"La gente es muy rara con el tema del dinero", ha comenzado diciendo Soy una pringada, ante las reticencias de muchos de sus compañeros de profesión para hablar del dinero que ganan en redes. "No digas cuánto ganas o cuánto dinero tienes en la cuenta porque la gente es muy envidiosa", denuncia.

"Pues chica, mira, yo en 2016 tenía 50 céntimos en la cuenta y ahora tengo 100.000 euros", cuenta, sin poder reprimir una visible sonrisa, a lo que añade, con cierta dosis de humor: "¿Me vais a venir a robar? Bueno".

Del mismo modo que con cualquier otra controvertida cuestión, la creadora de contenido no teme en hablar abiertamente al respecto. "Igual que decía que tenía 50 céntimos en la cuenta y no tenía vergüenza de nada, pues cuando tengo más moneda lo digo también, porque estoy orgullosa y me lo he ganado", explica.

Y es que, tal y como ella aclara, su éxito en el ámbito profesional no ha caído del cielo. "No soy ninguna nepobaby. Si entras en mi Wikipedia, los nombres de mis padres no salen en azul, guapa", aclara, respondiendo a aquellas personas susceptibles de criticar la elevada cantidad que tiene en el banco.

"Soy muy abierta con el tema del dinero", añade. "Será una cosa de ricos de cuna, que piensan que todo el mundo les tiene envidia y que la gente puede venir a robarlos". En su caso, esa hipotética situación no le supondría ningún problema: "Pues si me roban, me hago 'petisuis' -me suicido-, y me da igual", concluye, a la vez que recalca su "conciencia de clase", al recordar que tenía la "misma valía como persona" antes y ahora.