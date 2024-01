Rebel Wilson cuenta lo mal que se siente consigo misma tras volver a ganar 14 kilos: "Perdí el foco"

La actriz de Hollywood Rebel Wilson empezó 2022 comenzando a cambiar su estilo de vida de forma radical. La intérprete comenzó a hacer deporte, a comer de manera saludable y equilibrada y los resultados no tardaron en llegar.

De manera progresiva, la actriz australiana empezó a adelgazar, mejoró su salud y con ello su autoestima y seguridad en sí misma. Así se lo hizo ver a todo el mundo. El cambio físico no dejó indiferente a nadie, ya que Rebel logró perder hasta 35 kilos en total. No obstante, esto ha cambiado y la actriz ha contado cómo se encuentra en la actualidad.

La australiana se ha sincerado en una publicación en su cuenta de Instagram donde explica que ha subido de peso: "Trabajar muy duro ha significado que, por todo el estrés, ¡he ganado 14 kg (30 libras)! Me hace sentir mal conmigo misma y no debería, pero lo hace. Estoy muy orgullosa del trabajo que he estado haciendo en las nuevas películas y mis memorias, ha sido mucho y he perdido la concentración en mi estilo de vida saludable. ¿Alguien más está pasando por lo mismo?".

El texto lo ha acompañado de dos imágenes en las que aparece dentro de un jacuzzi en un barco. Asimismo, la actriz ha querido agradecer a sus seguidores todos los mensajes que está recibiendo: "Actualización: me desperté esta mañana y leí todos tus comentarios, me sacaron una lágrima. ¡Gracias a todos!"

No es para menos, puesto que son muchos los mensajes de apoyo que ha recibido Wilson como: "Eres genial y te ves aún mejor. No dejes entrar la duda. Nos vemos pronto Mujer Maravilla", "tu peso no cambia tus habilidades como actriz o tu brillante personalidad que a todos nos gusta. Sigue siendo una inspiración para nosotros y nuestras hijas", "preciosa en cualquier tamaño. ¡Sé amable contigo misma!"