Deslumbrante y dejando de lado su guerra mediática: Bárbara Rey actúa en el 30 cumpleaños de Eduardo Navarrete

Bárbara Rey no va a dejar que nadie le haga sentirse pequeña y prueba de ello ha sido su nueva aparición. Dejando a un lado los problemas que tiene con Ángel Cristo Jr. y su guerra mediática, la vedette no se quiso perder el cumpleaños de su amigo Eduardo Navarrete. El diseñador cumplió 30 años el martes 16 de enero, y ella fue una de las grandes invitadas.

Así, la televisiva acudió a la sala Florida Retiro de Madrid para estar rodeada de sus grandes amigos. Aunque no solo estuvo junto al estilista en este día tan especial, sino que no dudó en subirse al escenario para interpretar para él una de sus canciones más míticas. Demostrando que los años no parecen pasar por ella, Bárbara interpretó la recién estrenada versión electrónica de Marionetas de cartón, que comparte con su hija, Sofía Cristo.

Ataviada con un exultante vestido de lentejuelas azul marino y unas sandalias de tacón, Bárbara se convirtió en el centro de atención. Y, aunque hubiera sido mucho más sencillo cantar en playback, no dudó en darlo todo en pleno directo. Con movimientos sensuales y animando a su amigo a que le acompañara, demostró que sigue más activa que nunca.

Entre risas y aplausos, Rey ha hecho borrón y cuenta nueva a los duros tiempos que ha vivido a nivel familiar. Junto al apoyo incondicional de su hija, Sofía Cristo, ha podido demostrar que es capaz de sobreponerse a todos los problemas. La DJ se ha convertido en su mayor pilar para superar sus conflictos con Ángel Jr.

"Es que yo la quiero tanto. Es que yo a Sofía, a mí Sofi como yo la llamo, la quiero tanto que yo no sé si voy a saber presentarla. Esa mujer maravillosa es un ser extraordinario, es un ser de luz, que yo he tenido la suerte de que Dios la ponga en mi vida", aseguró la orgullosa madre. "Os quiero presentar a mi niña, Sofía Cristo, la más guapa del universo para mí".