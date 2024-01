Lagarde ve "probable" una primera bajada de los tipos de interés en verano

Una vez alcanzada la cima de la montaña y haber contemplado las vistas durante cuatro meses, llega el momento de enfilar el descenso. La cuestión es cuándo. Familias, inversores, bancos y empresas hacen cábalas para anticipar cuándo llegará el momento de la cuesta abajo en los tipos de interés. Del alivio, en el caso de los hipotecados. Pues bien, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se ha pronunciado por primera vez sobre esta cuestión este miércoles. Lagarde ha señalado que es "probable" que el BCE recorte los tipos en verano. Lo ha hecho en una entrevista concedida a Bloomberg desde el Foro de Davos, donde se reúnen desde el lunes de esta semana las élites empresariales y políticas de todo el mundo.

Interrogada sobre la posición de varios gobernadores del banco central, que ven bajadas probables de los tipos de interés en verano, Lagarde ha señalado que ella también diría que es "probable". No obstante, la presidenta del BCE ha matizado sus palabras, condicionando su decisión a que los distintos datos de inflación y salarios que siguen llegando se mantengan en la senda esperada.

La última lectura de la inflación de la eurozona se ha conocido este mismo miércoles y sitúa los precios del consumo un 2,9% por encima del año pasado, cinco décimas más que el dato de noviembre. Un repunte esperado debido fundamentalmente a efectos estadísticos que se daba por descontado.

Lagarde se ha mostrado confiada en que, salvo que se produzca un nuevo gran shock inesperado, los tipos de interés han alcanzado su pico. Un nivel que, según Lagarde, todavía debe mantenerse por un tiempo para que se cumplan los objetivos del BCE: que la inflación de la eurozona vuelva al 2% en 2025. Preguntada sobre si el banco central se está arriesgando a pasarse de frenada, la presidenta del BCE ha replicado que reducir los tipos demasiado rápido y tener que corregir después es más arriesgado que hacerlo más pausadamente.

Discrepancias en el consejo

Las palabras de Lagarde llegan después de que varios gobernadores de la institución al cargo del euro hayan dado visiones discrepantes sobre cuál es el momento adecuado de bajar tipos. La semana pasada, el gobernador portugués, Mário Centeno, señaló en una entrevista que las primeras bajadas de tipos llegarán "antes de lo que pensábamos hasta hace poco".

Este mismo lunes, el jefe del banco central alemán, Joaquim Nagel, defendió que el verano puede ser el momento adecuado para las primeras bajadas. En el caso alemán, las presiones son especialmente acuciantes. La economía germana se contrajo un 0,3% en 2023 y las previsiones para 2024 son de un crecimiento muy débil.

Sin embargo, no todos los países lo ven de la misma manera. El gobernador del banco central austríaco, Robert Holzmann, señaló el martes que "no debería hablarse sobre bajadas de tipos". "Todo lo que hemos visto en las últimas semanas apunta en la dirección apuesta, no bajadas de tipos este año", agregó.