Putin tacha de "imbéciles" a las autoridades de Ucrania por rechazar las negociaciones y les acusa de plegarse a potencias occidentales

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha catalogado este martes como "imbéciles" a las principales autoridades de Ucrania por haberse plegado a la voluntad de las potencias occidentales y retirarse de las negociaciones con Rusia para ponerle fin a la guerra, iniciada a finales de febrero de 2022.

Según ha relatado el mandatario ruso, ambas partes llegaron a un acuerdo en la ciudad turca de Estambul e incluso los negociadores ruso y ucraniano estamparon su firma en un documento que, más tarde, Kiev habría abogado por no implementar a sugerencia del ex primer ministro británico Boris Johnson.

Durante un acto con autoridades municipales de toda Rusia, Putin ha recordado que, durante aquella negociación, a Moscú se le exigía "dar algún tipo de señal" de que realmente tenía la intención de resolver el asunto por la vía pacífica y que se pidió la retirada de tropas de Kiev, recoge TASS.

En este punto, el jefe de Estado ruso ha advertido que la negativa de Ucrania para sentarse a la mesa podría llevar al país a "sufrir un golpe irreparable y muy grave", más aún cuando se ha certificado el "fracaso" de su contraofensiva militar y la situación en el frente está en manos de las Fuerzas Armadas rusas.

Por esto, Putin ha rechazado la llamada Fórmula de Paz del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pues la considera una continuación de la prohibición de entablar conversaciones con Moscú. "Son requisitos prohibitivos para el proceso de negociación", ha remachado el mandatario ruso.

Ataques contra la población civil

Por otro lado, respecto a la actual situación en el frente de batalla, el mandatario ruso ha acusado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de llevar a cabo ataques sin sentido contra la población civil rusa, pero con los que Kiev trata de demostrar a sus socios que es capaz de responder de algún modo a Moscú.

"La gente se pregunta por qué las autoridades de Kiev están haciendo lo que están haciendo: bombardeando ciudades pacíficas, zonas pobladas, atacando plazas. ¿Qué sentido militar tiene esto? Ninguno, cero (...) Su deseo es mostrar a su gente, a sus patrocinadores, que dan dinero para armas y municiones, que son capaces de responder a las acciones de Rusia", ha aseverado.

"Están tratando de demostrar que ellos también pueden hacer algo, pero en lugar de resolver los problemas militares, actúan de una manera tan bárbara. Simplemente atacan asentamientos pacíficos y no con armas selectivas. El sistema de lanzamiento múltiple de cohetes ataca áreas enteras", ha señalado.

Para Putin, estas ofensivas ucranianas contra posiciones civiles rusas se producen debido al fracaso de la tan anunciada contraofensiva, iniciada a comienzos del pasado mes de junio y que ha culminado sin haber alcanzado los principales objetivos fijados por Kiev.

"Uno de los principales objetivos de ataques de este tipo (sobre civiles en Rusia) es desviar la atención de su propia población y de sus patrocinadores, una vez más, del completo y absoluto fracaso de la llamada contraofensiva", ha señalado el jefe de Estado de Rusia.

Por el contrario, Putin ha destacado que los "ataques selectivos" y con armas de "alta precisión" perpetrados por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Ucrania están centrados en todo momento en la "infraestructura militar y las empresas del complejo militar-industrial" ubicadas en las profundidades del territorio ucraniano.

Apoyan el nazismo

Respecto a la población ucraniana, Putin ha lamentado que en el pasado "lucharon contra el nazismo y ahora lo apoyan". "Se están poniendo en el podio a nazis evidentes y cómplices de Hitler", ha reprochado un Putin que considera que en Ucrania se han "compostado los cerebros de la gente".

Por el contrario, en Rusia se está viviendo una etapa de "cohesión de la sociedad" y un "fortalecimiento de la economía", lo que supone una "completa sorpresa para el enemigo" y, de hecho, gran parte de la población que en algún momento abandonó el país, sueña ahora con poder regresar.

"Cada vez hay más personas de las que se fueron que quieren regresar a su tierra natal. Es difícil criar hijos en las condiciones que se están creando en algunos países occidentales hoy en día", ha manifestado Putin, que denuncia que los "baños comunes para niños y niñas" es algo "cotidiano".

"Es muy difícil para personas con valores humanos tradiciones y normales vivir en esas condiciones", ha recalcado Putin, que se ha comprometido a preservar y defender a toda costa estos valores tradicionales, que son "la base" sobre la que se erige el Estado de Rusia.

Las regiones anexadas

Finalmente, el presidente ruso ha abordado el futuro de las regiones ucranianas anexadas en septiembre de 2021 -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia-, así como de Crimea, anexada años antes, en 2014, en unas maniobras que en ninguno de los casos fueron reconocidas por la comunidad internacional.

"Las dificultades nos han unido (...) esto es un reflejo de nuestro carácter nacional, todos deberíamos pensar en ello", ha señalado Putin, haciendo un llamamiento en este punto a todas las autoridades del país, incluidas las de las nuevas regiones, a trabajar en conjunto por el bien de Rusia.

Una de las vías para garantizar esta unidad en las nuevas regiones pasa por igualarlas al resto de territorios de Rusia, lo que ha requerido de transferir más de un billón de rublos -algo menos de 10.500 millones de euros-, gracias en parte al trabajo de toda la cúpula económica del país.

Por último, Putin ha defendido los polémicos -y no reconocidos internacionalmente- referéndums de adhesión celebrados hace un año y medio en las mencionadas regiones ucranianas y que, según él, no pudieron ser falsificados, sino que fueron "la expresión de la voluntad del pueblo".

"Nadie te obliga a venir al colegio electoral (...) es imposible obligar a la gente a venir a votar. No se puede obligarles a punta de pistola: si la gente no quisiera, simplemente no vendría a los colegios electorales", ha recalcado un Putin que ha aprovechado para cargar contra los sistemas electorales de Estados Unidos y otras potencias occidentales.

Y es que, según el presidente ruso, las últimas elecciones de Estados Unidos estuvieron manipuladas a través del voto por correo. "Sin intentan cantar desde lo alto de la colina sobre la democracia que intentan imponernos, nada les funcionará", ha zanjado.