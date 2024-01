Laura Fa critica las palabras de Jesulín de Ubrique sobre su paternidad: "Lo único que has hecho con tu hija es ignorarla"

Jesulín de Ubrique y María José Campanario llevan un tiempo más activos mediáticamente, pues hacen más declaraciones a la prensa y han aparecido en programas como MasterChef Celebrity y El Desafío. Sin embargo, algunas de sus palabras tienen algún que otro reproche, y en Espejo Público no han dudado en responderle.

"La paternidad siempre me ha sentado de puta madre" fue lo que dijo respecto a su cuarto hijo Hugo, nacido en 2022, y aclaró que no quería tener ninguno más.

En el plató, este martes han comentado estas imágenes y Susanna Griso ha opinado que ahora la pareja está más relajada porque Belén Esteban ya no aparece diariamente en televisión. Sin embargo, en ese momento, Gema López ha salido en defensa de su excompañera.

"Los últimos seis años Belén no ha hablado de Jesús", ha confirmado la periodista. "Yo la he pinchado para que lo haga y no lo ha hecho (...) Se mordía la lengua porque se lo pidió su hija".

"Ni Belén contestaba antes ni contestaba ahora, hace muchos años que no contesta", ha añadido Laura Fa. Y es que, de hecho, Belén Esteban lleva mucho tiempo sin hablar de él y siempre ha defendido que lo hace por su hija, Andrea Janeiro, con la cual el torero no tiene relación.

De hecho, sobre ella ha hablado la catalana. "Hace no sé cuántos años que tienes una hija que está estudiando fuera, que está haciendo dos másteres, que no sabes nada de ella, que es mayor de edad, que ya sois adultos", ha reprochado Laura Fa. "Avisaste de que con 18 años hablarías y lo solucionarías todo con ella y lo único que has hecho con tu hija es ignorarla hasta la saciedad".

"Tu hija cuando escucha que eres el superpadre del año, que no sabe nada de ti, ¿qué piensas que estará diciendo?", ha preguntado la periodista, quien ha reiterado que no tienen "ninguna relación".