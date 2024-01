Belén Esteban estalla contra Jesulín y su familia: "Si hablara, no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría"

El 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique está trayendo cola. En concreto, las felicitaciones que recibió de su familia. Por una parte, su mujer, María José Campanario, quiso dedicarle unas bonitas palabras: "Felicidades por esta nueva vuelta al sol, al alma más pura que pueda existir, al corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme".

Tampoco faltó una de las felicitaciones más especiales, la de su hija Julia: "Feliz vuelta al sol, al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener".

Unas palabras que muchos han entendido como una provocación directa para la madre de su hermana Andrea, Belén Esteban, que no tardó en responder. La colaboradora de televisión, que acostumbra a hablar sin tapujos, compartió en su Instagram una imagen con su hija cuando era un bebé y escribió: "Mi vida".

Pero, por si fuera poco, la madrileña incendió después las redes sociales al subir una serie de historias a su cuenta oficial de Instagram lanzando una serie de pullas que todo el mundo da por hecho que van dirigidas al padre de su hija y al resto de su familia.

''Qué suerte tenéis que no me dejan hablar, pero, ¿sabéis qué? Que me merece la pena la palabra amor, cosa que no tenéis ninguno de los dos'', escribió la excolaboradora de Sálvame.

''Si hablara, no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría. Pero yo calladita, que me merece más pena y, por favor, que no me llamen revistas ni medios de comunicación, porque no voy a decir nada. No por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero (en referencia a su hija)'', remató la madrileña en una nueva historia de Instagram, para la que eligió la canción Te quiero, de José Luis Perales, para acompañar el texto.