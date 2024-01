Belén Esteban contesta con sarcasmo a la felicitación de Julia Janeiro a Jesulín: "El mejor padre"

MOVISTAR PLUS+

Jesulín de Ubrique se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Este martes, el diestro cumplió 50 años y recibió multitud de felicitaciones tanto públicas como privadas. Su mujer, María José Campanario, quiso dedicarle unas bonitas palabras: "Felicidades por esta nueva vuelta al sol, al alma más pura que pueda existir, al corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme".

Tampoco faltó una de las felicitaciones más especiales, la de su hija Julia: "Feliz vuelta al sol, al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener". Unas palabras que muchos han entendido como una provocación directa para la madre de su hermana Andrea, Belén Esteban, la cual no ha tardado en responder.

La colaboradora de televisión, que acostumbra a hablar sin tapujos, ha compartido en su Instagram una imagen con su hija cuando era un bebé y ha escrito: "Mi vida". El post también lo ha acompañado junto a una canción de Marc Anthony con mucho significado. En este sentido, se escucha de fondo: "Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti..."

Belén Esteban junto a su hija Andrea. @belenestebanmenendez (INSTAGRAM)

No parece una casualidad que Belén haya compartido esta fotografía justo en este momento, sobre todo, cuando no acostumbra a publicar nada junto a su hija. Lo que sí que parece evidente es que la empresaria echa de menos a su pequeña.

No obstante, la relación entre Andrea y Julia es muy buena. A pesar de que sus padres no tienen una buena relación, las niñas han demostrado estar por encima de estas diferencias y hace un par de años que retomaron el contacto. De hecho, la propia Belén ha hablado en alguna ocasión sobre ello: "Lo que no conseguimos nosotros, lo han hecho ellas".