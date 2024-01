María José Campanario y Jesulín de Ubrique muestran su espectacular casa en medio del campo

María José Campanario ha pasado de no publicar nada en sus redes sociales a abrir las puertas de la casa en la que vive con Jesulín de Ubrique. Lejos de la discreción que siempre le ha caracterizado, la mujer del torero ha empezado a publicar todo tipo de imágenes sobre su vida personal, sus viajes o momentos íntimos con su marido.

La odontóloga ha mostrado orgullosa a sus seguidores la espectacular terraza y jardín de su chalet en medio del campo. Un espacio al aire libre con naranjos en el que se encuentra una mesa de madera y sillas de mimbre a conjunto. Asimismo, también se puede observar un precioso sillón colgante donde se relaja leyendo.

Desde que María José Campanario decidiera hacer público su perfil oficial de Instagram, se ha mostrado mucho más cercana y abierta a sus seguidores. Ahora, ha enseñado su rincón favorito de la casa y no es para menos. Se trata de una espectacular terraza con una explanada al aire libre en la que se puede disfrutar de unas bonitas vistas al campo.

"¿Vosotros tenéis algún sitio en vuestra casa para no sé echar un ratito tranquilos como para leer un libro? El mío es este", comenta mientras muestra el acogedor espacio al aire libro. Un porche digno de una postal, repleto de plantas y con un alto techo de madera.

Los comentarios al post no han tardado en llegar y los fans de la odontóloga han agradecido este acercamiento, entre otros muchos comentarios.

"Yo tengo una pequeña terraza, pero la disfruto mucho", "¡chulísimo! Y sí, tengo mi sitio preferido, donde me aislo de todo y recupero la energía", "quién me diera la mitad de ese hueco. Me conformo con el sofá y cuando el niño está en la cama", han sido algunos de los muchos comentarios que ha recibido.

Asimismo, la pareja ha aprovechado la amplia terraza para instalar una buena barbacoa, tal y como se puede ver en la publicación.