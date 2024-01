Es innegable que de no ser por Juego de tronos y por su papel de Jon Nieve el actor Kit Harington no sería famoso. Sin embargo, fue esa misma fama la que le costó vivir un infierno en la parte final y tras el último capítulo de la serie de HBO: no solo sufrió un severo alcoholismo, sino que fue diagnosticado con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

A sus 37 años, el intérprete británico, quien es padre de dos dos hijos con su esposa y coprotagonista de la exitosa ficción, Rose Leslie, se ha sincerado en una entrevista en The Hidden 20%, un pódcast presentado por el empresario autista y también diagnosticado con TDAH Ben Branson. Si bien el capítulo completo verá la luz este miércoles, The Times ha ofrecido un adelanto.

En él ha explicado Kit que fue "a rehabilitación en Estados Unidos", donde le "identificaron como alguien con TDAH, algo que se sumó otro "problema": en aquel entonces no era "alguien social". "Únicamente me gustaba beber [alcohol] porque me liberaba al instante de mí mismo, de ese espacio mental, de esa ansiedad", ha declarado.

Esto derivó y derivaba del grado de estrellato que había alcanzado con Juego de tronos, lo que afectó profundamente a su salud mental: "La gente me trataba como al personaje, héroe y alguien bueno. Pero, en mi día a día, no me sentía personalmente así en absoluto. Y eso, creo, [me marcó con] algún tipo de cicatriz psicológica".

"Bebía muchísimo. Estaba pasando por una adicción y todo lo que eso implica, pero esas cosas las escondía. Era el polo opuesto al personaje. Estaba actuando mi vida, y no sabía mentir", ha explicado Harington, quien ha puntualizado que tras de terminar el rodaje de la serie tuvo una "especie de crisis nerviosa, donde cualquier cosa se volvió demasiado".

A ello hay que sumarle que, entre 2018 y 2019, interpretó sobre las tablas a un alcohólico en la obra de Sam Shepard, True West, en un teatro de Londres. "El personaje y yo nos mezclamos mucho. En realidad, ya no sabía quién era yo. Bebía continuamente mientras interpretaba a un alcohólico. Fue el peor momento, porque durante esa obra en cierto modo colapsé y le conté a la gente a mi alrededor lo que estaba pasando. Y por fin tomé las medidas oportunas", ha agregado.

Esas medidas fueron entrar en rehabilitación por segunda vez, tras haber abandonado uno cuatro años antes. Precisamente sobre aquel primer intento, ha confesado que entró "borracho" a las sesiones y que recuperó la sobriedad, si bien no le gustaban las sesiones de grupo. "Lo dejé bastante rápido y me dije: 'Intentaré lidiar con esto yo solo'. Y eso no funcionó después de unos cuatro años", ha detallado.

"Sin embargo, esta vez [la segunda en rehabilitación], vi que mi vida dependía de ello. Por suerte para mí, estaba en el lugar adecuado en el momento correcto. Y logré forjar una nueva vida a partir de entonces", ha finalizado.