Esta será la multa para los coches sin etiqueta medioambiental que entren en la M-30 desde esta semana

Desde este lunes 15 de enero de 2024, Madrid multará a los turismos con clasificación ambiental A de aquellos titulares que no estén empadronados ni abonen el Impuesto de Tracción Mecánica en la ciudad que accedan a la M-30 o al interior de la misma. Estos vehículos no cuentan con el distinto medioambiental necesario para circular por el interior de la ciudad.

Una sanción que llega tras los cuatro meses establecidos como periodo de aviso previo y en los que se ha advertido a casi 4.000 potenciales infractores, que han sido informados en este periodo de tiempo de la nueva norma.

La Ordenanza de Movilidad Sostenible establece, desde enero de 2022, que estos turismos no pueden acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, Distrito Centro y Plaza Elíptica. Además, desde marzo de 2022, el acceso de aquellos vehículos no autorizados se enmarca como una infracción grave. ¿Cuál será la multa por acceder a la M-30 o su interior con un vehículo no autorizado?

La sanción está dentro de las infracciones graves

Los vehículos que accedan a estas ZBE sin cumplir los requisitos para ello y sean captados por el sistema de cámaras de tráfico de la capital, serán sancionados con una multa de 200 euros, que se reducirán a 100 por pronto pago dentro de los 20 días siguientes al momento de la sanción, según explican desde Movilidad de Madrid en su página web.

A partir de 2025, la prohibición se extenderá a los turismos A domiciliados en Madrid y que figuren de alta en el padrón, así como de a todos los vehículos A que no sean turismos, como camiones, furgonetas, motocicletas o ciclomotores.

La ciudad se irá convirtiendo, de forma progresiva en una ZBE en sí misma, coexistiendo con las ZBE de su interior (Centro y Plaza Elíptica) con criterios más restrictivos.