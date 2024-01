El gran dilema del reclutamiento en Ucrania: "Fui a luchar para que mi hijo no tuviera que hacerlo y su generación pudiera vivir"

La rutina de la guerra es terrible por su indiferencia. Poco a poco se apaga el fuego que motivaba al principio. La carga de la heroicidad se hace más pesada con cada paso. Cuanto más tiempo se pasa en combate, mayor es el abismo con el mundo exterior. Este abismo se convierte en un frío abismo cuando la gente pierde interés en aquellos que antes defendían su tranquilidad. Es precisamente la indiferencia de este mundo lo que duele emocionalmente a los congelados frentes de Donetsk, que una vez más se ha convertido en el epicentro de sangrientos enfrentamientos. La pregunta "¿quién si no nosotros?" se transforma gradualmente en "¿por qué precisamente?" y "¿cuánto tiempo más seremos nosotros?"

"Hay períodos de apatía y desesperanza, cuando te sientes destrozado. Parece que al mundo circundante no le importas en absoluto. Luego se calma un poco...", así describe sus sentimientos Andriy [nombre ficticio para mantener el anonimato]. En los momentos en que "se acumula", a veces me llama por Signal, un mensajero relativamente seguro, donde habla de las corrientes de heridos, se enoja por los torniquetes mal aplicados y pide ayuda con la traducción para los combatientes colombianos.

En estas conversaciones, siempre menciona la universidad donde estudiamos juntos, nombres de estudiantes y profesores, detalles del pasado de la vida estudiantil que son difíciles de recordar. Una década llena de acontecimientos ha borrado de la memoria el período de la juventud tumultuosa. Andriy, casi de mi edad, dejó la universidad hace ocho años y se unió al ejército en el momento en que la Federación Rusa tenía pretensiones territoriales más modestas sobre Crimea y Donetsk. Estaba convencido de que las ambiciones imperiales del vecino del norte no se detendrían ahí y que se avecinaba una "gran guerra". En ese momento, pocos podían apreciar su acción.

"Movilización" fue la palabra del año 2023 en Ucrania, simbólicamente superando la palabra "contraataque"



Andriy tiene dificultades para decir exactamente qué es lo que más extraña de la vida civil, porque "civil" fue hace mucho tiempo. En estos ocho años, intentó escapar del ejército una vez, pero después de pasar medio año en casa, no pudo encontrar su lugar allí.

"Extraño la universidad", dice Andriy después de pensarlo un poco. "La mayoría de la gente se quedó y es gracias a que nos fuimos que estas personas pudieron desarrollarse y crecer. A veces sigo a mis compañeros de clase, algunos han amasado algo de dinero, otros atesoran logros significativos en sus carreras.... Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Ellos pudieron desarrollarse gracias a que en 2014 fuimos voluntariamente al frente. A veces dudo si fue en vano. Y luego me respondo a mí mismo que no. Porque cuando comenzó la guerra, estaba preparado moral y psicológicamente, y ellos no lo estaban".

En esta etapa de la guerra, "ir o no ir" ya no es una cuestión de preparación moral y psicológica, sino de supervivencia y necesidad. Quizás por eso "movilización" se convirtió en la palabra del año 2023 en Ucrania, simbólicamente superando la palabra "contraataque". Aquellos a quienes, según Andriy, les dieron la oportunidad de desarrollarse, de repente se despertaron de un sueño letárgico de relativa normalidad en sus vidas. Resultó que la elección heroica de los primeros voluntarios no fue una amnistía, sino solo un aplazamiento.

Medio millón de nuevos reclutas son necesarios para el ejército ucraniano, según el general Zaluzhny. ¿Cómo reclutarlos? Algunos, como el ex ministro de Economía, Timofey Milovanov, y la diputada Inna Sovsun, hablan de la posibilidad de una lotería, en la que el destino se determinará por la fecha de nacimiento. Algunas unidades, para atraer a nuevas personas, crean TikToks y publican anuncios en sitios web de búsqueda de empleo. Algunos dicen que también es necesario movilizar a las mujeres, enfatizando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Esta no es solo una guerra de Ucrania contra Rusia. Es una guerra de la democracia contra el autoritarismo. Estas tesis, en una forma u otra, han sido repetidas tanto por líderes europeos como estadounidenses. Solo queda la pregunta de cómo decidir democráticamente quién debe ser enviado lejos de su familia a las frías trincheras de Donetsk y quién de ellos luego será enviado al matadero de Avdiivka. ¿Un veinteañero que ahora toma café tranquilamente con jarabe de lavanda en una cafetería discutiendo nuevas ideas creativas, un desarrollador de treinta años que paga impuestos al estado, un científico, un médico de un hospital local?

Aquellos que no quieren ir a la guerra tienen miles de razones. Un estado corrupto por el que no quieren morir, frases sobre cómo primero deben movilizar a los diputados y sus hijos, mala preparación física. Y solo algunos dirán honestamente que tienen miedo de morir y del frío desconocido de las trincheras de Donbás.

"La movilización toca cuestiones complicadas de justicia social. No importa las condiciones que se creen en el ejército, el servicio en la guerra siempre estará asociado con el riesgo de morir. No envidio a aquellos que ahora tienen que tomar tal decisión. Si enviamos a toda la generación de 18 a 25 años a servir, ¿quién va a reconstruir el país? ¿Por qué estamos peleando entonces?", expresa emocionado Mykola Belieskov, un destacado experto militar al ser preguntado por 20minutos sobre la movilización de la generación más joven.

La misma tesis la expresaba poco después Victoria, una soldado de 40 años, durante el funeral de un camarada caído en la región de Kiev. Ella es una de las mujeres de infantería que participó en los combates de Bajmut y Severodonetsk. Andrey, en una de nuestras conversaciones, por su experiencia de servicio, por la severa expresión en el rostro de la mujer y su dura reacción a la pregunta, diría que Victoria ha visto mucho. "Estoy en contra de la movilización de los jóvenes. Fui a luchar para que mi hijo no tuviera que hacerlo... Lo hice por él y por otros como él, para que su generación pudiera vivir", dice ella de manera concluyente. En su opinión, las mujeres tampoco tienen lugar en el frente.

"Las chicas dicen que quieren servir, pero siempre les digo: imagina que te llega el período en una trinchera. Allí no se pueden usar tampones. Y si te hieren, no se sabe cuándo podrán sacarte de allí. En ocho horas en el mejor de los casos, o incluso en 24. En el hospital ni siquiera pensarán en ello. Puede desarrollarse un shock tóxico. No todas las mujeres pueden soportar la vida en el campo de batalla", dice Victoria con tristeza.

Los soldados cansados en Donetsk dirán que es injusto que ellos tengan que llevar la cruz de la guerra. Un soldado del frente de Avdiivka, al que apodan "Estudiante", afirma desde una cafetería que él tampoco "nació para la guerra". "No existen hospitales especiales en los que nacen niños preparados para la guerra", dirá con una sonrisa el Estudiante de treinta años. Su hijo de seis años pregunta constantemente a su madre durante los conciertos por qué otros papás vienen a ver las actuaciones de sus hijos, mientras el suyo siempre está ausente.

Casi en un susurro, a cinco kilómetros del frente, su colega responde a una pregunta sobre su deseo para Año Nuevo diciendo que quiere volver a casa. En algún refugio antiaéreo de Dnipro, una mujer, con lágrimas en los ojos y un fuerte olor a alcohol, cuenta que quiere llevar a su esposo a casa, porque su Taras tiene una hernia y ya ha pagado su deuda en Avdiivka durante un año. Mientras resuenan los sonidos de los ataques con drones en algún lugar, ella repite varias veces que es injusto que su marido sirva. Con tristeza, nunca me atrevo a expresarle que en el terreno de la guerra, la justicia es un espejismo inalcanzable.