Trabajadores del 112 de la Zona Franca de Barcelona, en huelga indefinida desde este lunes: "Salvar vidas no es un negocio"

Este lunes ha empezado la huelga indefinida de los trabajadores del teléfono de emergencias 112 de la Zona Franca de Barcelona, como protesta a una “inminente prórroga del contrato” y a la deficiente gestión de la empresa SERVEO, subcontratada por la Generalitat de Catalunya. Comisiones Obreras (CC.OO), convocantes de la huelga, ha organizado esta mañana a las 12:00 horas una manifestación frente al departamento de Interior.

Alrededor de unas 30 personas se encuentran en estos momentos manifestándose frente al departamento. Algunos de los lemas que ya se han podido escuchar son: “Salvar vidas no es un negocio”, “No, no, no, no a la privatización” y “Conseller da la cara”.

Los asistentes también han llevado pancartas con mensajes reivindicativos, como “El 112 en lucha”, “Trabajadores en precariedad” y “Atendemos emergencias en inglés, francés y alemán por una miseria”.

Varios trabajadores del 112, concentrados esta mañana frente al departamento de interior en el margen de una huelga indefinida. Miquel Taverna

Los dos centros de Cataluña, en huelga

Desde CC.OO denuncian varios factores: "La precariedad laboral y la rotación constante de personal, casos de acoso sin resolver, y deficiencias graves en la estructura del servicio que implica sobrecarga". El centro 112 de la Zona Franca de Barcelona gestiona las llamadas de emergencia de Cataluña junto al de Reus (Tarragona), el cual también está en huelga desde agosto de 2023.

Los trabajadores también han querido recordar que el 112 de Emergencias de Cataluña ya estuvo en huelga durante ocho meses en agosto de 2020 hasta marzo de 2021. Desde CC.OO avisan de que “la huelga permanecerá indefinida hasta que se cumplan las demandas de la plantilla”.