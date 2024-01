Elena atribuye el discurso de Junts sobre inmigración al "temor" de que Aliança Catalana les arrebate votos

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena (ERC), ha atribuido este lunes las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña -parte del acuerdo Junts-PSOE para abstenerse en la votación del decreto 'omnibus'-, al “temor” a que Aliança Catalana les arrebate votos. En este sentido, ha alertado de que lo que están haciendo los posconvergentes es justamente “colocar a Sílvia Orriols en el centro del debate político" y hacer que "aquellos que no la conocían" ya la conozcan.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que también ha dicho que “mezclar inmigración y seguridad" es estar del lado de "quienes quieren hacer de esto una arma electoral”. Además, ha acusado al secretario general de Junts, Jordi Turull, de poner "posiciones xenófobas" en el centro del debate político.

“Hay un problema con la multirreincidencia, pero no con la inmigración. No podemos mezclarlo porque es falso, no por buenismo, sino porque los datos no lo ratifican”, ha señalado. Además, ha advertido de que mezclar inmigración y seguridad “no beneficia a las posiciones moderadas, sino a las posiciones xenófobas, porque las sitúa en el centro del debate”. También ha reconocido que la modificación penal que se hizo para evitar la multirreincidencia “no la ha resuelto bien”.

En cuanto al posible traspaso de la competencia de inmigración, Elena ha subrayado que los gobiernos “no expulsan a la gente, los expulsan los jueces”, y ha insistido en que “juntarlo es negativo y peligroso y no responde a la verdad”.

También ha dicho que espera que el acuerdo acabe con “las máximas competencias” para el Govern, pero ha reconocido que por ahora es un “misterio”, porque Junts “dice una cosa y el Gobierno otra”.