Denuncian un "intento de homicidio voluntario" de los hijos de Alain Delon contra su padre

La exnovia del actor francés Alain Delon, Hiromi Rollin, ha denunciado a las autoridades un "intento de homicidio voluntario" contra Delon del que acusa a los hijos del actor de 88 años.

La abogada de Rollin, Yassine Bouzrou, ha solicitado este viernes a la Fiscalía de Montargis que "se realicen investigaciones urgentemente" debido a hechos que podrían suponer un "intento de homicidio voluntario", según informa la televisión francesa BFMTV.

Rollin sostiene que los hijos del actor han manifestado su intención de poner fin a los tratamientos médicos a los que se somete el actor en un "intercambio de mensajes".

La misiva remitida a la Fiscalía destaca que los hijos de Delon "son conscientes de que (estos tratamientos) son vitales" para el actor y que su cese "precipitaría la muerte de su padre".

Últimos años

El actor francés residía en Suiza cuando en 2019 sufrió dos derrames cerebrales que le dejaron con cierta discapacidad como secuela y, desde entonces, su estado de salud ha ido deteriorándose.

En abril de 2022, uno de sus tres hijos, Anthony Delon, informó que su padre le había pedido que iniciara los trámites de la eutanasia y salió a la luz una carta de despedida escrita por el actor: "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".

Un año más tarde el actor decidió vender su patrimonio y dejar sin herencia a sus hijos y familiares para que no hubiera disputas entre ellos cuando llegase la hora de su muerte.

Más adelante, sus hijos denunciaron a la compañera japonesa de Delon alegando que abusaba de la situación de debilidad del actor francés y de obstaculizar la relación con su padre al considerar que desde 2019 se muestra con él y con ellos más agresiva e injuriosa. Tras esto, consiguieron separarla de su padre.

Sin embargo, la relación entre los hermanos se ha resquebrajado hasta tal punto que el mayor de ellos, Anthony, presentó el pasado mes de noviembre una denuncia contra su hermanastra Anouchka asegurando que Anouchka les ocultó, a él y a su hermanastro Alain-Fabien, la degradación del estado mental de su padre.