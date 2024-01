Antonia Dell'Atte estalla contra Ana Obregón: "Está llegando la hora de la verdad"

La presentadora de televisión italiana Antonia Dell'Atte ha estallado contra Ana Obregón y la ha culpado de todas las polémicas que están surgiendo y que ensucian la imagen de su hijo.

Ante las cámaras de Europa Press durante la presentación de Bailando con las estrellas, la modelo ha asegurado que ha rezado mucho y ha puesto todo "en manos de Dios", añadiendo que "la justicia divina ha llegado". "No hablo de nadie porque está llegando la hora de la verdad, falta poco, falta la verdad que vosotros conocéis", ha asegurado la italiana

Con respecto a la polémica surgida en torno a la Fundación Aless Lequio, Antonia Dell'Atte no ha podido evitar estallar contra Ana Obregón. "Pido a la justicia divina que haga justicia. La gente se cree que son libres. Mira, no hay cosa peor en este mundo que creerse intocable", ha expresado la modelo.

Ha asegurado, también con relación a Obregón, que "no hay cosa peor que los que tienen el poder y los que son miserables porque tienen abuso del poder, entonces yo me quedo con mi dignidad que siempre he tenido". Aun así, Antonia Dell'Atte ha preferido mantenerse al margen: "Mi silencio ha hablado y la verdad está saliendo".

La modelo también ha mandado indirectas a la bióloga haciendo hincapié en que ella sí ha sido una buena madre. "No se juega con la vida de los propios hijos. A mi hijo lo amo, lo he protegido y me ha dicho 'mamá, eres una gran madre, no un personaje'", ha expresado ante los medios.

La presentadora italiana ha preferido mantener silencio con respecto a si su hijo, Clemente Lequio, ha conocido a la nieta de Ana Obregón: "¿De qué me estás hablando a mí? Detesto el corazón, me habéis metido vosotros dentro".

"Yo intento ser muy buena persona, sé que la verdad no gusta a nadie, pero yo prefiero la verdad que una hipocresía, que una verdad mía que ha sido ocultada. Y no estoy culpando a nada, fíjate que yo he perdonado, yo he perdonado a todo. Estoy esperando que ahora alguien cuente la verdad", ha concluido Antonia Dell'Atte.