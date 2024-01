La comisión de Madrid para "revertir el suicidio demográfico" busca medidas para facilitar la conciliación

Madrid se está quedando sin niños. Como en otras partes de España, en la capital habitan más personas mayores de 65 años que menores de 18. Desde 2017, el número de nacimientos registrados por cada 1.000 mujeres en edad fértil (entre 14 y 49 años) ha descendido en un 18.6%. Y, muy al contrario, desde la década de los 80, la edad de maternidad ha crecido aún más rápido que la del resto del país: la media para concebir es 34 años para el total de los hijos y 33 para el primogénito. Frente a esta alarmante radiografía de la demografía madrileña, el alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció, nada más revalidar el bastón de mando, la elaboración de un Plan de Natalidad 2024-2028. Según ha podido saber 20minutos, este jueves 18 de enero se reunirá por segunda vez la comisión encargada de diseñar la estrategia durante los próximos meses.

La comisión de natalidad nació el pasado 20 de septiembre con representación de todas las áreas de Gobierno municipal y del organismo autónomo Madrid Salud. Bajo la presidencia de la vicealcaldesa, Inma Sanz, se encomendó a todas los departamentos municipales, desde Obras y Equipamientos hasta Hacienda, Economía y Digitalización, la misión de estudiar iniciativas que puedan favorecer la natalidad y la conciliación en la ciudad. En la sesión de esta semana se constituirán los grupos de trabajo que analizarán la viabilidad y las fórmulas para poner en marcha las propuestas que aporte cada área. También se formalizará un calendario, con el fin del primer trimestre como horizonte, para presentar el Plan de Natalidad al completo.

Cada uno de los grupos de trabajo se corresponde con los ejes en los que se estructurará el Plan de Natalidad. Son cuatro: Conciliación y Empleo; Apoyo a la crianza y corresponsabilidad; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y Políticas familiares. Y estarán formados por técnicos municipales de las áreas de Gobierno implicadas, así como por expertos externos especializados en cada materia. Se descarta la participación de los grupos municipales de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox).

"La estrategia refleja la voluntad del Gobierno municipal de situar la maternidad y paternidad en el centro de las políticas públicas sociales, así como su compromiso por trabajar para lograr el máximo nivel de bienestar de las familias y sus miembros. Para el Ayuntamiento de Madrid es una prioridad revertir el suicidio demográfico que enfrenta la ciudad", señala este periódico el delegado Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Los Presupuestos de 2024 contemplan una primera asignación de 835.000 euros a esta área, cuya aprobación se estima para el primer semestre de 2024. Dicho crédito se complementará con otros concedidos al resto de áreas.

Solo en cinco de 21 distritos de Madrid nacen más personas de las que fallecen cada año

"Las iniciativas pueden ir desde la creación de más zonas infantiles hasta la mejora de escuelas infantiles, pasando por ayudas económicas o becas", explican fuentes municipales. El problema demográfico de Madrid es asimétrico, tal y como lo refleja la tasa de crecimiento vegetativo, es decir, la relación entre las tasas de nacimientos y defunciones. En 2021 se recuperó del efecto de las primeras oleadas de la pandemia con un valor de -0,76, pero en 2022 ha vuelto a descender a -1,16. Cinco distritos tienen una tasa de crecimiento vegetativo positiva (Vicálvaro, Villa de Vallecas, Villaverde, Hortaleza y Fuencarral – El Pardo) y en el resto de los 21, las defunciones superan a los nacimientos.

¿Conciliación o dinero?

De cara a la elaboración de este Plan de Natalidad, también se ha tenido en consideración un estudio realizado en 2022 sobre comportamiento, actitudes y aspiraciones familiares y reproductivas de la población madrileña entre gente de 18 a 45 años. De las 1.508 personas encuestadas, el 57,7% afirmaba tener hijos, ya sean biológicos o adoptados. Pero el 88,4% de ellos tenía menos de tres: un 46,4% tenía un hijo y un 42%, dos.

A continuación, se les preguntó: ¿Tiene intención de tener un-a/otro-a hijo/a en los próximos tres años? Un 58,7% dijo que sí, un 20,6% que no y 20,7% no lo sabía. ¿Cuál es la razón (o razones) más importantes en las que se basa esta decisión?, se inquirió, permitiendo indicar un máximo de tres opciones. Entre los que querían ser padres en los próximos tres años, el 47,6% marcó la opción de que "tener hijos siempre ha estado en mi proyecto de vida". Entre los que respondieron que no: el 45,9% lo achacó a “dificultades económicas”, el 44,9% se consideraba “demasiado joven” y el 33,3% alegaba “cuestiones laborales”.

Casi nueve de cada diez consultados advertía que era "necesario" que las instituciones públicas establecieran políticas de apoyo a la natalidad y crianza de los hijos. Y, a la hora de indicar qué tipo de políticas, el 62,8% solicitó "ayudas para conciliar la vida familiar y laboral", mientras que el 54,9% pidió acciones que "proporcionen estabilidad laboral" o, en 47,8% de los casos, "ayudas para acceder a la vivienda". Para sorpresa del Consistorio madrileño, las “ayudas para hacer frente a costes asociados a la crianza” quedaron relegadas al cuarto lugar. Es decir, los madrileños preferían ayudas a la conciliación, que ayudas económicas.

Por ello, avanza el delegado Fernández, "el plan pondrá el foco no solo en incentivar que se produzcan más nacimientos, sino en acompañar a las familias en el proceso de crianza mediante mecanismos que les faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral". Estará dirigido "a todas las personas y familias en edad de tener hijos y se trabajará con criterios de universalidad e interseccionalidad, teniendo en cuenta las especiales características y necesidades de la población diana en cada caso (familias numerosas, monoparentales, etc.)", agrega.