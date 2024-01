Miguel Herrán y Celia Pedraza dan la bienvenida a su primer hijo

Celia Pedraza, la hermana de María Pedraza, ha dado a luz a su primer hijo con Miguel Herrán. El actor ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales y ha compartido su primera imagen en familia desde el hospital.

"Os quiero", ha expresado el actor en la publicación, en la que se puede ver a la pareja con una gran sonrisa y al bebé recién nacido entre los brazos de Celia Pedraza.

La hermana de María Pedraza dio la noticia al actor cuando se encontraban en el Himalaya, a 5.000 metros de altura, en pleno rodaje de Valle de sombras, la nueva película del actor que se estrena este 12 de enero.

"Fue muy emocionante, pero también me dio miedo porque era un embarazo a cinco mil metros", comentó Herrán en una entrevista para EFE. El actor explicó que "la niña podía morir por hipoxia" y que Pedraza se encontraba muy cansada y "no se estaba alimentando bien" porque la comida de la India no es a lo que estaban acostumbrados.

Aun así, para el actor fue "un momento muy bonito". Él mismo anunció la noticia a través de su perfil de Instagram, donde compartió una imagen de la ecografía, asegurando que Celia Pedraza le había hecho "el mejor regalo" de su vida.